Ціна на газ у Європі наближається до історичного максимуму — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціна на газ у Європі наближається до історичного максимуму

Енергетика
351
Ціна на газ у Європі продовжує зростати та стрімко рухатися до свого історичного максимуму. Вартість блакитного палива вже подолала позначку в 2500 доларів за тисячу кубометрів.
Про це йдеться у даних Лондонської біржі ICE.
Так, ціна на газ помітно збільшилася вранці 27 липня. Вартість серпневого ф’ючерса на хабі TTF у Нідерландах піднялася до 2308,08 долара за тисячу кубів.
Зростання ціни на блакитне паливо спостерігається вже третій день. Після того як 25 липня російський «Газпром» заявив про скорочення поставок «Північним потоком» нібито через потребу ремонту одної з турбін.
Російська компанія зупинила роботу заявленої турбіни 27 липня. Згодом прокачування газопроводом знизилося аж на 20%.
Зазначаємо, що історичний рекорд ціни на газ становить понад 2900 доларів. Цієї позначки вартість досягла 7 березня.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.