Українським військовим підвищать виплати — Finance.ua

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Українським військовим підвищать виплати

Особисті фінанси
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Українським військовим у грудні виплатять майже на 37% більше грошового забезпечення, ніж було у листопаді. Виплати збільшаться завдяки низці додаткових нарахувань.
Про це розповіла заступниця очільника Міністерства оборони України Ганна Маляр під час брифінгу.
За словами представниці Міноборони, формально держава виплатила 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення (посадовий оклад, виплати за звання та вислугу років тощо).
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Маляр зауважила, що загалом це найменша за обсягом позиція у структурі грошового забезпечення. Проте в грудні ситуація зміниться, адже наприкінці року відбудеться низка додаткових нарахувань.
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«Всі виплати проходять за статтею Щомісячне грошове забезпечення. Тому у грудні за цією позицією буде виплачено воїнам майже на 37% більше, ніж було у листопаді», — повідомила заступниця міністра.
Станом на 14 грудня Міноборони повністю профінансувало додаткові виплати за безпосередню участь у бойових діях (100 тис.) та 100% додаткової виплати за службу під час воєнного стану (30 тис.).
Загалом цьогоріч відомство профінансувало майже у 10 разів більше коштів на грошове забезпечення та додаткові виплати військовим, ніж було торік.

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За матеріалами:
Novyny.live
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