Українським стартапам пропонують 10 тисяч злотих на розвиток у країнах ЄС — Finance.ua
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Українським стартапам пропонують 10 тисяч злотих на розвиток у країнах ЄС

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Українським стартапам пропонують 10 тисяч злотих на розвиток у країнах ЄС
Українським стартапам пропонують 10 тисяч злотих на розвиток у країнах ЄС
Організація Polish-Ukrainian Startup Bridge відкрила набір на нову програму для українських стартапів, пропонує 10 тисяч злотих на розвиток проєкту в Польщі або в інших країнах ЄС.
Третину цих коштів учасники програми повинні будуть витратити на роботу з менторами й експертами, решту можна буде отримати у вигляді готівки на придбання продуктів або послуг.
Ментори навчатимуть вести комунікацію з інвесторами, формувати бізнес-план, бюджет і фінансову модель, а також графік залучення коштів і стратегію. Крім того, учасникам надаватимуть безоплатне місце для роботи в коворкінгу у Варшаві.
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Де і коли реєструватися

Прийом заявок триватиме до 13 березня, зареєструватися можна за цим посиланням. Для участі в програмі оберуть 15 команд.
Наприкінці програми відбудеться пітчинг проєктів на Ukrainian Startups Demo Day від Kyiv Tech Hub. На онлайн-подію будуть запрошені інвестори з Центрально-Східної Європи.

Які стартапи можуть взяти участь

Заявки можуть подавати проєкти на етапах pre-seed або seed, які зареєстровані як юридична особа не довше як 60 місяців і в яких не менш як 50% акцій належать громадянам України.
Пріоритетом будуть компанії, які впливають на післявоєнну відбудову України.⁣
Робоча мова програми англійська, тож учасники мають вільно нею спілкуватися.
Детальніше про програму можна прочитати за цим посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • 12% українських стартапів закрилися після 24 лютого. Водночас серед стартапів, які вже мають плани на період після війни, 43% планують повернутися на український ринок або залишатися на ньому;
  • у Мінцифри створили мапу, де позначені напрями технологічних стартапів, у які найбільш охоче інвестуватимуть в Україні. Зокрема, мапа може бути корисною для підприємців, які планують створити стартап і ще обирають сферу.
Давно хочете потрапити в ІТ? Тоді рекомендуємо пройти курси GoIT. Ментори допоможуть кожному досягти освітніх та кар’єрних цілей. Серед переваг — постійна підтримка кожного учасника з боку менторів та викладачів; проєктне навчання та бонуси у вигляді безкоштовних онлайн-курсів з англійської мови.

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За матеріалами:
The Village Україна
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