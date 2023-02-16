Українським стартапам пропонують 10 тисяч злотих на розвиток у країнах ЄС — Finance.ua

Українським стартапам пропонують 10 тисяч злотих на розвиток у країнах ЄС Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Українським стартапам пропонують 10 тисяч злотих на розвиток у країнах ЄС

Організація Polish-Ukrainian Startup Bridge відкрила набір на нову програму для українських стартапів, пропонує 10 тисяч злотих на розвиток проєкту в Польщі або в інших країнах ЄС.

Третину цих коштів учасники програми повинні будуть витратити на роботу з менторами й експертами, решту можна буде отримати у вигляді готівки на придбання продуктів або послуг.

Ментори навчатимуть вести комунікацію з інвесторами, формувати бізнес-план, бюджет і фінансову модель, а також графік залучення коштів і стратегію. Крім того, учасникам надаватимуть безоплатне місце для роботи в коворкінгу у Варшаві.

Де і коли реєструватися

Прийом заявок триватиме до 13 березня, зареєструватися можна за цим посиланням . Для участі в програмі оберуть 15 команд.

Наприкінці програми відбудеться пітчинг проєктів на Ukrainian Startups Demo Day від Kyiv Tech Hub. На онлайн-подію будуть запрошені інвестори з Центрально-Східної Європи.

Які стартапи можуть взяти участь

Заявки можуть подавати проєкти на етапах pre-seed або seed, які зареєстровані як юридична особа не довше як 60 місяців і в яких не менш як 50% акцій належать громадянам України.

Пріоритетом будуть компанії, які впливають на післявоєнну відбудову України.⁣

Робоча мова програми англійська, тож учасники мають вільно нею спілкуватися.

Детальніше про програму можна прочитати за цим посиланням

Довідка Finance.ua:

12% українських стартапів закрилися після 24 лютого. Водночас серед стартапів, які вже мають плани на період після війни, 43% планують повернутися на український ринок або залишатися на ньому;

у Мінцифри створили мапу, де позначені напрями технологічних стартапів, у які найбільш охоче інвестуватимуть в Україні. Зокрема, мапа може бути корисною для підприємців, які планують створити стартап і ще обирають сферу.



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The Village Україна За матеріалами:

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