Українським стартапам пропонують 10 тисяч злотих на розвиток у країнах ЄС — Finance.ua

Українським стартапам пропонують 10 тисяч злотих на розвиток у країнах ЄС
Організація Polish-Ukrainian Startup Bridge відкрила набір на нову програму для українських стартапів, пропонує 10 тисяч злотих на розвиток проєкту в Польщі або в інших країнах ЄС.
Третину цих коштів учасники програми повинні будуть витратити на роботу з менторами й експертами, решту можна буде отримати у вигляді готівки на придбання продуктів або послуг.
Ментори навчатимуть вести комунікацію з інвесторами, формувати бізнес-план, бюджет і фінансову модель, а також графік залучення коштів і стратегію. Крім того, учасникам надаватимуть безоплатне місце для роботи в коворкінгу у Варшаві.
Де і коли реєструватися
Прийом заявок триватиме до 13 березня, зареєструватися можна за цим посиланням. Для участі в програмі оберуть 15 команд.
Наприкінці програми відбудеться пітчинг проєктів на Ukrainian Startups Demo Day від Kyiv Tech Hub. На онлайн-подію будуть запрошені інвестори з Центрально-Східної Європи.
Які стартапи можуть взяти участь
Заявки можуть подавати проєкти на етапах pre-seed або seed, які зареєстровані як юридична особа не довше як 60 місяців і в яких не менш як 50% акцій належать громадянам України.
Пріоритетом будуть компанії, які впливають на післявоєнну відбудову України.
Робоча мова програми англійська, тож учасники мають вільно нею спілкуватися.
Детальніше про програму можна прочитати за цим посиланням.
Довідка Finance.ua:
- 12% українських стартапів закрилися після 24 лютого. Водночас серед стартапів, які вже мають плани на період після війни, 43% планують повернутися на український ринок або залишатися на ньому;
- у Мінцифри створили мапу, де позначені напрями технологічних стартапів, у які найбільш охоче інвестуватимуть в Україні. Зокрема, мапа може бути корисною для підприємців, які планують створити стартап і ще обирають сферу.
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