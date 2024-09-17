Українські сім’ї за місяць отримали «пакунків малюка» на 90 млн гривень — Finance.ua

Українські сім’ї за місяць отримали «пакунків малюка» на 90 млн гривень Сьогодні 09:13 — Особисті фінанси

Українські сім’ї за місяць отримали «пакунків малюка» на 90 млн гривень

З початку 2024 року 29,6 тис. новонароджених українців отримали «пакунок малюка» в натуральній формі, а 89,1 тис. сімей скористалися правом на грошову компенсацію загальною сумою 685,1 млн гривень.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Народження дитини — це радісна, але часом непроста подія для батьків. „Пакунок малюка“ став надійною підтримкою для сімей у перші тижні після появи дитини. У Службі продовжуємо опрацьовувати звернення від громадян для вдосконалення цієї державної програми підтримки», — прокоментував Голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.

Служба і надалі координує доставку пакунків до медичних закладів у всіх підконтрольних регіонах України, забезпечуючи безперервність програми навіть у складних умовах. Станом на вересень понад 17 тисяч бебі-боксів готові до видачі.

Зазначимо, у вересні 11,6 тис. сімей отримали грошову компенсацію розміром 7689 грн кожна, що в сумі склало понад 90 млн гривень.

Для отримання компенсації батькам необхідно:

1. Відкрити спеціальний рахунок у Приватбанку.

2. Подати заяву з IBAN-кодом рахунку та необхідними документами до органу соцзахисту або ЦНАП.



3. Альтернативно, можна скористатися онлайн-послугою на порталі Дія: diia.gov.ua/services/yemalyatko



Важливо: батьки мають обрати лише один варіант — або «пакунок малюка», або грошову компенсацію.

До речі, Finance.ua розповідав, як отримати гроші замість бебі-бокса та про які нюанси обов’язково треба знати новоспеченим батькам, щоб не втратити своє право на допомогу.

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