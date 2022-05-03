Українські мільярдери пожертвували $140 млн під час війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українські мільярдери пожертвували $140 млн під час війни

Вчора 20:01Казна та Політика
817
Українські мільярдери пожертвували $140 млн під час війниУкраїнські мільярдери пожертвували $140 млн під час війни
Найбагатші українці перерахували на гуманітарну допомогу населенню та підтримку армії щонайменше $140 млн з початку війни.
Це підрахував Forbes.
Однак у виданні зазначають, що насправді сума може бути більшою, адже вони не брали до уваги суми менші за $2 млн. Також частина найбільш забезпечених українців, зокрема і Петро Порошенко, не надали інформації щодо своєї грошової підтримки.
Лідером за обсягом фінансової допомоги українцям став Рінат Ахметов. Він пожертував $72 млн, плюс $30 млн податків, які його компанії заплатили до держбюджету авансом. За підрахунками пресслужби СКМ, допомогу отримали 2,1 млн українців.
Власники Епіцентру Олександр та Галина Гереги допомогли на $10 млн, плюс $30 млн податків авансом. Гереги також запропонували владі Харкова безкоштовно користуватися продукцією будівельних супермаркетів для потреб міста. Влада погодилася, однак в якому обсязі використали товари, не відомо.
Компанія Ferrexpo Костянтина Жеваго віддала на гуманітарні потреби $6,7 млн плюс $30 млн податків авансом. При цьому фонд Ferrexpo витратив $12,5 млн на гуманітарні потреби. Жеваго володіє трохи більше ніж 50% акцій Ferrexpo, тому йому зарахована половина суми, витраченої компанією.
Юрій Косюк, основний акціонер виробника курятини МХП, передав армії продукцію компанії на $12 млн.
Group DF Дмитра Фірташа виділила на підтримку украхнців $9,7 млн.
Інфографіка: Forbes Інфографіка: Forbes
Вадим Новінський (Smart Holding) пожертвував $7 млн переважно на закупівлю медобладнання.
Співвласник АТБ Геннадій Буткевич пожертвував $5,7 млн переважно на допомогу військовим, дітям у лікарні «Охматдит» та тисячам українців, які отримують гуманітарку від АТБ.
Засновник стартапу MacPaw Олександр Косован перерахував ЗСУ $5 млн.
Олег Крот та Юрій Лабезніков з холдингу Techiia, що спеціалізується на кіберспорті, закупила для ЗСУ обладнання на $3,9 млн.
Олександр Ярославський загалом пожертвував $3,3 млн. На початку березня його компанія DCH надала до бюджету Харкова 25 млн грн, також відомо, що Ярославський придбав 17 машин швидкої допомоги. Повний обсяг допомоги невідомий, підприємець і його пресслужба не відповіли на запит.
Сергій Тігіпко виділив на допомогу під час війни $3,3 млн.
Макс Поляков, засновник Nooshere, надав на гуманітарні потреби щонайменше $2,3 млн. Співрозмовник Forbes з оточення Полякова каже, що вже виділено набагато більше зазначених сум, але Поляков строго заборонив команді розголошувати цю інформацію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.