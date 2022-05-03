Українські мільярдери пожертвували $140 млн під час війни — Finance.ua

Українські мільярдери пожертвували $140 млн під час війни

Вчора 20:01 — Казна та Політика

Українські мільярдери пожертвували $140 млн під час війни

Найбагатші українці перерахували на гуманітарну допомогу населенню та підтримку армії щонайменше $140 млн з початку війни.

Однак у виданні зазначають, що насправді сума може бути більшою, адже вони не брали до уваги суми менші за $2 млн. Також частина найбільш забезпечених українців, зокрема і Петро Порошенко, не надали інформації щодо своєї грошової підтримки.

Лідером за обсягом фінансової допомоги українцям став Рінат Ахметов. Він пожертував $72 млн, плюс $30 млн податків, які його компанії заплатили до держбюджету авансом. За підрахунками пресслужби СКМ, допомогу отримали 2,1 млн українців.

Власники Епіцентру Олександр та Галина Гереги допомогли на $10 млн, плюс $30 млн податків авансом. Гереги також запропонували владі Харкова безкоштовно користуватися продукцією будівельних супермаркетів для потреб міста. Влада погодилася, однак в якому обсязі використали товари, не відомо.

Компанія Ferrexpo Костянтина Жеваго віддала на гуманітарні потреби $6,7 млн плюс $30 млн податків авансом. При цьому фонд Ferrexpo витратив $12,5 млн на гуманітарні потреби. Жеваго володіє трохи більше ніж 50% акцій Ferrexpo, тому йому зарахована половина суми, витраченої компанією.

Юрій Косюк, основний акціонер виробника курятини МХП, передав армії продукцію компанії на $12 млн.

Group DF Дмитра Фірташа виділила на підтримку украхнців $9,7 млн.

Інфографіка: Forbes

Вадим Новінський (Smart Holding) пожертвував $7 млн переважно на закупівлю медобладнання.

Співвласник АТБ Геннадій Буткевич пожертвував $5,7 млн переважно на допомогу військовим, дітям у лікарні «Охматдит» та тисячам українців, які отримують гуманітарку від АТБ.

Засновник стартапу MacPaw Олександр Косован перерахував ЗСУ $5 млн.

Олег Крот та Юрій Лабезніков з холдингу Techiia, що спеціалізується на кіберспорті, закупила для ЗСУ обладнання на $3,9 млн.

Олександр Ярославський загалом пожертвував $3,3 млн. На початку березня його компанія DCH надала до бюджету Харкова 25 млн грн, також відомо, що Ярославський придбав 17 машин швидкої допомоги. Повний обсяг допомоги невідомий, підприємець і його пресслужба не відповіли на запит.

Сергій Тігіпко виділив на допомогу під час війни $3,3 млн.

Макс Поляков, засновник Nooshere, надав на гуманітарні потреби щонайменше $2,3 млн. Співрозмовник Forbes з оточення Полякова каже, що вже виділено набагато більше зазначених сум, але Поляков строго заборонив команді розголошувати цю інформацію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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