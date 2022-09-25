Українські біженці в Європі: куди їдуть та з якими труднощами стикаються (дослідження) — Finance.ua

Українські біженці в Європі: куди їдуть та з якими труднощами стикаються (дослідження)
Понад 5 млн українців зараз перебувають за кордоном. Протягом останніх 5 місяців аналітики порталу 4service.group вивчали проблеми українських біженців у Європі. Ми вибрали найцікавіше із дослідження.
Хто, куди і звідки їде
Згідно з даними досілдження, Київ — регіон, з якого виїхало найбільше людей (20,4% станом на липень).
82% серед тих, хто поїхав — це жінки. 50% — це одружені люди, а 44% мають одну дитину Ще 41% респондентів мають вищу освіту.
Найчастіше виїжджали з країни у березні. При цьому у лютому та березні більше виїжджали молоді люди віком 25-34 роки (33%). А у квітні, травні та червні значно більше виїхало людей старшого віку: 17% віком 45-55 років та старші за 55 років — 14%
Польща стала країною, в якій найбільше українських біженців знайшли притулок: 39,5% у квітні та 20,5% станом на липень.
До речі, 23% опитаних за часи війни переїхали з однієї європейської країни в іншу.
Критерії вибору країн, до яких переїхали біженці:
- наявність родичів, знайомих чи друзів — 21%;
- умови для біженців (житло, соцвиплати) — 15%;
- клімат — 9%;
- умови для роботи, пошуку роботи — 9%;
- умови для навчання дітей — 8%;
- знання мови — 7%;
- близькість до кордону з Україною — 7%;
- була можливість виїхати лише до цієї країни — 5%;
- віддаленість від кордону Укрїани — 4%;
- про умови переїзду було найбільше інформації в доступі — 4%;
- завжди хотів тут побувати — 3%;
- наявність української діаспори — 3%.
Життя в нових умовах
Більшість біженців отримали статус тимчасового захисту (68% у квітні та 80% у липні). 55% оформили та вже отримують виплати від європейських країн.
Тільки 20% користуватися послугами сфери краси за кордоном, переважна більшість — це молодь 25-35 років
До речі, дослідники запитали, чи оформили українці сім-карту мобільного оператора за кордоном. І з’ясувалося, що 36% серед тих, хто таку має, не задоволені послугами місцевого оператора мобільного зв’язку, через високі тарифи, малу кількість інтернет-трафіку та низьку якість інтернету.
Труднощі за кордоном
Переважно українці, що наразі перебувають за кордоном, жаліються на недолік коштів, а також труднозі з пошуком житла та брак роботи.
Якщо ж говорити про емоціну складову, то більшості не вистачає рідних та друзів поряд.
При цьому 85% українців відчувають доброзичливе ставлення до себе з боку місцевих жителів. Ще 10% заявили, що зазнали байдужого, а 2% — негативного ставлення до них з боку європейців.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐
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