Українські біженці в Європі: куди їдуть та з якими труднощами стикаються (дослідження) — Finance.ua

Українські біженці в Європі: куди їдуть та з якими труднощами стикаються (дослідження) Вчора 10:01 — Особисті фінанси

Українські біженці в Європі: куди їдуть та з якими труднощами стикаються (дослідження)

Понад 5 млн українців зараз перебувають за кордоном. Протягом останніх 5 місяців аналітики порталу 4service.group вивчали проблеми українських біженців у Європі. Ми вибрали найцікавіше із дослідження.

Хто, куди і звідки їде

Згідно з даними досілдження, Київ — регіон, з якого виїхало найбільше людей (20,4% станом на липень).

82% серед тих, хто поїхав — це жінки. 50% — це одружені люди, а 44% мають одну дитину Ще 41% респондентів мають вищу освіту.

Найчастіше виїжджали з країни у березні. При цьому у лютому та березні більше виїжджали молоді люди віком 25-34 роки (33%). А у квітні, травні та червні значно більше виїхало людей старшого віку: 17% віком 45-55 років та старші за 55 років — 14%

Польща стала країною, в якій найбільше українських біженців знайшли притулок: 39,5% у квітні та 20,5% станом на липень.

До речі, 23% опитаних за часи війни переїхали з однієї європейської країни в іншу.

Критерії вибору країн, до яких переїхали біженці:

наявність родичів, знайомих чи друзів — 21%;

умови для біженців (житло, соцвиплати) — 15%;

клімат — 9%;

умови для роботи, пошуку роботи — 9%;

умови для навчання дітей — 8%;

знання мови — 7%;

близькість до кордону з Україною — 7%;

була можливість виїхати лише до цієї країни — 5%;

віддаленість від кордону Укрїани — 4%;

про умови переїзду було найбільше інформації в доступі — 4%;

завжди хотів тут побувати — 3%;

наявність української діаспори — 3%.

Життя в нових умовах

Більшість біженців отримали статус тимчасового захисту (68% у квітні та 80% у липні). 55% оформили та вже отримують виплати від європейських країн.

Тільки 20% користуватися послугами сфери краси за кордоном, переважна більшість — це молодь 25-35 років

До речі, дослідники запитали, чи оформили українці сім-карту мобільного оператора за кордоном. І з’ясувалося, що 36% серед тих, хто таку має, не задоволені послугами місцевого оператора мобільного зв’язку, через високі тарифи, малу кількість інтернет-трафіку та низьку якість інтернету.

Труднощі за кордоном

Переважно українці, що наразі перебувають за кордоном, жаліються на недолік коштів, а також труднозі з пошуком житла та брак роботи.

Якщо ж говорити про емоціну складову, то більшості не вистачає рідних та друзів поряд.

При цьому 85% українців відчувають доброзичливе ставлення до себе з боку місцевих жителів. Ще 10% заявили, що зазнали байдужого, а 2% — негативного ставлення до них з боку європейців.

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