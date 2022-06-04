Українські біженці дали оцінку різним сферам життя в Європі (інфографіка) — Finance.ua
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Українські біженці дали оцінку різним сферам життя в Європі (інфографіка)

Вчора 19:00Особисті фінанси
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За даними ООН, з початку російського вторгнення більше 6,5 млн українців виїхали в інші країни, пізніше число досягло 8,3 млн осіб.
По результах опитування дослідницької компанії Gradus Research можна побачити, в яких сферах краще, на думку біженців.
У державній та фінансовій сфері українські біженці оцінили соціальний захист із боку держави (36%), розмір зарплат (42%), дотримання закону та порядку (46%), рівень корупції (36%).
Українські біженці дали оцінку різним сферам життя в Європі (інфографіка)
Водночас, в Україні, згідно з опитуванням, краще розвинута діджиталізація державних (37%) та комерційних (32%) сервісів. Крім того, в нашій країні менше бюрократії (29%).
Українські біженці дали оцінку різним сферам життя в Європі (інфографіка)
Український сервіс отримав однозначно кращі оцінки. Українці, перебуваючи за кордоном, оцінили український графік роботи магазинів та ресторанів (54%), співвідношення ціни та якості у сфері краси (44%), зручність поповнення мобільного (43%) та грошових переказів (41%).
Українські біженці дали оцінку різним сферам життя в Європі (інфографіка)
Менталітет та устрій життя в рідній країні українцям сподобався більше, ніж за кордоном (36%), як і взаємини між людьми (32%).
Але у плані культури, а також екології, клімату та природи Україна, згідно з соцопитуванням, трохи програє.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

Крім того, українці за кордоном оцінили спеціальні можливості для людей з інвалідністю (50%), облаштування міст (41%), якість питної води з-під крану (38%) та поводження зі сміттям (45%).
Українські біженці дали оцінку різним сферам життя в Європі (інфографіка)
Опитування було проведено 23 травня методом самозаповнення анкети у мобільному додатку. Розмір вибірки — 1133 респонденти.
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За матеріалами: Finance.ua
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