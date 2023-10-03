Українська SkyUp отримала дозволи на польоти у Канаді — Finance.ua

Українська SkyUp отримала дозволи на польоти у Канаді Сьогодні 10:13 — Фондовий ринок

Українська SkyUp отримала дозволи на польоти у Канаді

Авіакомпанія SkyUp Airlines отримала сертифікат, завдяки якому український перевізник може виконувати чартерні рейси, а також надавати ACMI-послуги у повітряному просторі Канади.

Про це інформує пресслужба компанії.

Сертифікат FAOC дозволяє надавати ACMI-послуги («мокрий лізинг») та виконувати чартерні рейси з інших країн до Канади.

«Ми надзвичайно вдячні за довіру і цінуємо підтримку, яку надала нам Transport Canada під час процесу затвердження. Раді мати можливість працювати на цьому важливому для нас ринку і запропонувати канадським авіакомпаніям і партнерам свій досвід і потужності для задоволення наростального попиту на подорожі», — заявив генеральний директор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

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SkyUp отримала дозволи на виконання польотів за міжнародними маршрутами до Канади для дев’ятьох своїх літаків: семи бортів Boeing 737−800: UR-SQQ, UR-SQG, UR-SQP, UR-SQC, UR-SQF, UR-SQB, UR-SQO та двох Boeing 737−700 — UR-SQE і UR-SQD.

Повідомляється, що в рамках сертифікації перевізник також отримав charter permit (дозвіл на виконання нерегулярних рейсів) та CBSA carrier code (код перевізника від Агентства прикордонних служб Канади).

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