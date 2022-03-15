Українська авіакомпанія SkyUp має намір передати 15 літаків у мокрий лізинг — Finance.ua
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Українська авіакомпанія SkyUp має намір передати 15 літаків у мокрий лізинг

Вчора 19:49Казна та Політика
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Українська авіакомпанія SkyUp має намір передати 15 літаків у мокрий лізингУкраїнська авіакомпанія SkyUp має намір передати 15 літаків у мокрий лізинг
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запропонувала іноземним перевізникам мокрий лізинг своїх літаків.
«Надважлива задача для українського бізнесу — продовжувати операційну діяльність, бо саме цього зараз потребує Україна для забезпечення стабільності економіки, створення додаткових ресурсів для наших збройних сил та підтримки постраждалих під час бойових дій мирних жителів», — говориться в зверненні компанії на її сайті.
В авіапарку компанії 15 середньомагістральних літаків Boeing-737, середній вік яких складає 12 років. «Всі вони готові до роботи і ми надаємо їх у користування в мокрий лізинг», — повідомили в SkyUp Airlines.
Це дозволить продовжувати діяльність авіаперевізника під час війни і сплачувати податки в державну казну, зберігати робочі місця 1 300 співробітників.
«Якщо ваша авіакомпанія не виконує перельоти до росії та білорусі, і ви готові до співпраці, будь ласка, звертайтеся», — резюмували в SkyUp.
Мокрий лізинг або лізинг з екіпажем — лізинг, за умовами якого повітряне судно включено до сертифіката експлуатанта — лізингодавця, який несе відповідальність за забезпечення безпеки польотів.
За матеріалами: НВ
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