Українська авіакомпанія SkyUp має намір передати 15 літаків у мокрий лізинг — Finance.ua

Українська авіакомпанія SkyUp має намір передати 15 літаків у мокрий лізинг

Вчора 19:49 — Казна та Політика

Українська авіакомпанія SkyUp має намір передати 15 літаків у мокрий лізинг

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запропонувала іноземним перевізникам мокрий лізинг своїх літаків.

«Надважлива задача для українського бізнесу — продовжувати операційну діяльність, бо саме цього зараз потребує Україна для забезпечення стабільності економіки, створення додаткових ресурсів для наших збройних сил та підтримки постраждалих під час бойових дій мирних жителів», — говориться в зверненні компанії на її сайті

В авіапарку компанії 15 середньомагістральних літаків Boeing-737, середній вік яких складає 12 років. «Всі вони готові до роботи і ми надаємо їх у користування в мокрий лізинг», — повідомили в SkyUp Airlines.

Це дозволить продовжувати діяльність авіаперевізника під час війни і сплачувати податки в державну казну, зберігати робочі місця 1 300 співробітників.

«Якщо ваша авіакомпанія не виконує перельоти до росії та білорусі, і ви готові до співпраці, будь ласка, звертайтеся», — резюмували в SkyUp.

Мокрий лізинг або лізинг з екіпажем — лізинг, за умовами якого повітряне судно включено до сертифіката експлуатанта — лізингодавця, який несе відповідальність за забезпечення безпеки польотів.

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