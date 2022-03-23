Українці знову почали купувати онлайн: найпопулярніші товари — Finance.ua

Українці знову почали купувати онлайн: найпопулярніші товари

Вчора 16:12 — Особисті фінанси

Нова пошта проаналізувала, як змінилась кількість доставок та що саме замовляють онлайн українці під час війни.

На четвертому тижні війни з’явилася позитивна динаміка — відновлюється робота інтернет-магазинів та збільшується кількість онлайн-замовлень.

Як все починалось? З початком російського вторгнення обсяги перевезень через Нову пошту знизились у 20 разів. При цьому, до війни компанія доставляла щодня 1 млн відправлень, із них 70% — це онлайн-замовлення із магазинів.

За перший тиждень війни клієнти відправляли в середньому 50 тис. посилок на день. Це лише 5% порівняно із довоєнним періодом.

Крім того, люди перестали забирати вже доставлені посилки — зараз у відділеннях Нової пошти зберігається до 2 млн посилок, які можна отримати або переадресувати у будь-яке інше зручне для клієнтів відділення.

Що відбувається зараз? На четвертому тижні війни експерти компанії спостерігають, що інтернет-магазини поступово почали відновлювати свою роботу.

"Якщо на другому тижні війни у середньому перевозилося 100-125 тис. посилок на день, то з 21 березня ми зафіксували вже 350 тис. відправок, із яких 60% складають онлайн-замовлення. Тобто 200 тис. товарів за день замовили українці онлайн. Це все ще у 5 разів менше, ніж було у довоєнний період, але спостерігається стійка динаміка зростання кількості онлайн-покупок, — кажуть у копманії.

Що замовляють? Найбільш популярними категоріями товарів, які замовляють українці Новою поштою є такі:

одяг,

взуття,

автотовари і запчастини,

товари медичного призначення (зокрема, ліки),

продукти харчування,

косметика,

зоотовари.

Список та графік працюючих відділень регулярно оновлюється на сайті компанії або можна запитати у чат-бота https://te.me/npu_info_bot

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