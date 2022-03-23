Українці знову почали купувати онлайн: найпопулярніші товари — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Українці знову почали купувати онлайн: найпопулярніші товари

Вчора 16:12Особисті фінанси
1042
Нова пошта проаналізувала, як змінилась кількість доставок та що саме замовляють онлайн українці під час війни.
На четвертому тижні війни з’явилася позитивна динаміка — відновлюється робота інтернет-магазинів та збільшується кількість онлайн-замовлень.
Як все починалось? З початком російського вторгнення обсяги перевезень через Нову пошту знизились у 20 разів. При цьому, до війни компанія доставляла щодня 1 млн відправлень, із них 70% — це онлайн-замовлення із магазинів.
За перший тиждень війни клієнти відправляли в середньому 50 тис. посилок на день. Це лише 5% порівняно із довоєнним періодом.
Крім того, люди перестали забирати вже доставлені посилки — зараз у відділеннях Нової пошти зберігається до 2 млн посилок, які можна отримати або переадресувати у будь-яке інше зручне для клієнтів відділення.
Що відбувається зараз? На четвертому тижні війни експерти компанії спостерігають, що інтернет-магазини поступово почали відновлювати свою роботу.
"Якщо на другому тижні війни у середньому перевозилося 100-125 тис. посилок на день, то з 21 березня ми зафіксували вже 350 тис. відправок, із яких 60% складають онлайн-замовлення. Тобто 200 тис. товарів за день замовили українці онлайн. Це все ще у 5 разів менше, ніж було у довоєнний період, але спостерігається стійка динаміка зростання кількості онлайн-покупок, — кажуть у копманії.
Що замовляють? Найбільш популярними категоріями товарів, які замовляють українці Новою поштою є такі:
  • одяг,
  • взуття,
  • автотовари і запчастини,
  • товари медичного призначення (зокрема, ліки),
  • продукти харчування,
  • косметика,
  • зоотовари.
Список та графік працюючих відділень регулярно оновлюється на сайті компанії або можна запитати у чат-бота https://te.me/npu_info_bot.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.