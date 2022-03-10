Українці зможуть перенести свій бізнес до Польщі — Finance.ua

Українці зможуть перенести свій бізнес до Польщі

Польське агентство інвестицій і торгівлі (PAIH) допоможе українським підприємцям перенести свої компанії до Польщі, пише inpoland.net.pl.

Міністр розвитку і технологій Пьотр Новак повідомив, що агентство підтримує підприємців у пошуку офісних і складських приміщень, а також у перенесенні виробничих ліній.

«Уряд нещодавно ухвалив спеціальний закон, який дозволить українцям отримувати номери PESEL (польськ. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, або Загальна електронна система обліку населения — ред.) та віртуальні документи, що посвідчують особу, щоб вони могли ідентифікувати себе, користуватися послугами та працевлаштуватися», — підкреслив міністр.

Новак додав, що йому міністерство подало заявку на зміни, які дозволять українцям реєструвати компанії. Мета цього подання — полегшити українцям розпочати бізнес у Польщі.

Міністр зазначив, що українці можуть перенести свої компанії до Польщі, у цьому їм допомагатиме Польське агентство інвестицій і торгівлі.

Нагадаємо, Польща ухвалила закон про допомогу українським біженцям, які тікають від вторгнення росії. Громадяни України на законних підставах можуть залишатись 18 місяців і спокійно працювати у Польщі. Термін перебування може бути продовжений ще на 18 місяців.

Крім того, українці матимуть доступ до держпослуг на загальних підставах.

Довідка Finance.ua:

PESEL — це числовий символ з одиннадцати цифр, який ідентифікує фізичну особу. Він включає дату народження, серійний номер, позначення статі та контрольну цифру. Простими словами, PESEL — це ваш ідентифікаційний номер в державній системі, де зберігаються основні дані;

як пише fpiwo.pl, якщо ви приїхали в Польшу на кілька місяців, то можна обійтися і без цього номера. Однак якщо ви хочете залишитися на довше, він вам буде просто необхідний: його просять при вході в лікарню, при відкритті банківського рахунку, купівлі чи оренді авто. Номер PESEL також часто вимагають на роботі або при розрахунку податків.

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