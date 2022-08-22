Українці, які втратили роботу, зможуть зберегти пенсію: як саме — Finance.ua

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Українці, які втратили роботу, зможуть зберегти пенсію: як саме

Фондовий ринок
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Українці, які втратили роботу, зможуть зберегти пенсію: як саме
Українці, які втратили роботу, зможуть зберегти пенсію: як саме
В Україні планують запровадити новий страховий внесок для того, щоб громадяни, які втратили роботу, змогли зберегти можливість виходу на пенсію.
Про це заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.
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«Вже зареєстровано законопроект. Ми вперше даємо можливість людям заплатити за себе страховий внесок. Раніше можна було купити страховий стаж заднім числом, але це було складно. Сьогодні ми спрощуємо цю систему і цифровізуємо її. Буде єдина заява про приєднання, і її можна буде подати онлайн. Ця процедура буде розрахована на 32 категорії громадян», — підкреслила Жолнович.
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За її словами, така ініціатива, зокрема, призначається для людей, які втратили роботу в передпенсійному віці. Вони або їхні родичі зможуть оплатити страховий внесок для того, щоб зберегти можливість своєчасного виходу на пенсію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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