Українці, які втратили роботу, зможуть зберегти пенсію: як саме — Finance.ua

Українці, які втратили роботу, зможуть зберегти пенсію: як саме Сьогодні 07:15 — Фондовий ринок

Українці, які втратили роботу, зможуть зберегти пенсію: як саме

В Україні планують запровадити новий страховий внесок для того, щоб громадяни, які втратили роботу, змогли зберегти можливість виходу на пенсію.

Про це заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону

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«Вже зареєстровано законопроект. Ми вперше даємо можливість людям заплатити за себе страховий внесок. Раніше можна було купити страховий стаж заднім числом, але це було складно. Сьогодні ми спрощуємо цю систему і цифровізуємо її. Буде єдина заява про приєднання, і її можна буде подати онлайн. Ця процедура буде розрахована на 32 категорії громадян», — підкреслила Жолнович.

За її словами, така ініціатива, зокрема, призначається для людей, які втратили роботу в передпенсійному віці. Вони або їхні родичі зможуть оплатити страховий внесок для того, щоб зберегти можливість своєчасного виходу на пенсію.

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