Українці вже задекларували понад 80 мільярдів доходів — Finance.ua

Українці вже задекларували понад 80 мільярдів доходів Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Українці вже задекларували понад 80 мільярдів доходів

Станом на 29 квітня українці подали більш як 120 тис. декларацій про доходи за 2023 рік на загальну суму понад 80 млрд грн.

Про це написав народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«На сьогодні за 2023 рік подано вже більше 120 тис. декларацій про доходи. Це на 15 тисяч більше, ніж минулого року. Задекларовано доходів вже на суму понад 80 млрд грн», — написав Гетманцев.

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Нагадаємо, громадяни та фізичні особи-підприємці мають до 1 травня подати декларацію про свій майновий стан. До 1 серпня включно треба сплатити податкові зобов’язання.

Які доходи треба декларувати:

доходи, з яких під час нарахування податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) не утримувався;

доходи від особи, яка не є податковим агентом (зокрема, від здачі в оренду майна, продажу майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);

спадок чи подарунок від людини, яка не є найближчим родичем;

доходи від продажу інвестиційних активів;

іноземні доходи;

додаткове благо, зокрема, пробачений (анульований) борг чи кредит, якщо його сума не перевищує 25% мінімальної річної зарплати на початок звітного року (21 300 грн).

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Штрафи за неподання декларації

Якщо декларацію не подати або прострочити термін, доведеться сплатити штраф — 340 грн. За повторне порушення штраф збільшується до 1020 грн.

Як подати декларацію:

особисто або через уповноважену особу;

поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання;

в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Електронному кабінеті платника є електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи», за допомогою якого можна декларація частково заповнюється автоматично.

У ньому можна сформувати декларацію та подати її до органу контролю з копіями первинних документів, зокрема для використання права на податкову знижку.

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