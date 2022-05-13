Українці вивели з тіні 1 млрд грн з початку війни — Finance.ua

Українці вивели з тіні 1 млрд грн з початку війни

Вчора 09:05 — Казна та Політика

Українці вивели з тіні 1 млрд грн з початку війни

З початку війни у межах податкової амністії українці задекларували понад 1 млрд грн та сплатили до держбюджету 81 млн грн.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

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Зокрема українці подали 37 нових декларацій про доходи у межах програми податкової амністії.

«Закликаю українців наслідувати приклад добровільного декларування, сплачувати податки, цим самим наближаючи нашу Перемогу!» — написав Гетьманцев.

Інфографіка: https://t.me/getmantsevdanil

Нагадаємо, у червні минулого року парламент проголосував за запровадження податкової амністії, це передбачено з метою детінізації економіки України.

Відповідно до закону, в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року провождиться одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

Збір з одноразового добровільного декларування — це одноразовий обов’язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору.

Скористатися добровільним декларуванням зможуть фізичні особи — резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізособи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких набуті об’єкти декларування.

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