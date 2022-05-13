Українці вивели з тіні 1 млрд грн з початку війни — Finance.ua
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Українці вивели з тіні 1 млрд грн з початку війни

Вчора 09:05Казна та Політика
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Українці вивели з тіні 1 млрд грн з початку війниУкраїнці вивели з тіні 1 млрд грн з початку війни
З початку війни у межах податкової амністії українці задекларували понад 1 млрд грн та сплатили до держбюджету 81 млн грн.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.
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Зокрема українці подали 37 нових декларацій про доходи у межах програми податкової амністії.
«Закликаю українців наслідувати приклад добровільного декларування, сплачувати податки, цим самим наближаючи нашу Перемогу!» — написав Гетьманцев.
Інфографіка: https://t.me/getmantsevdanil Інфографіка: https://t.me/getmantsevdanil
Нагадаємо, у червні минулого року парламент проголосував за запровадження податкової амністії, це передбачено з метою детінізації економіки України.
Відповідно до закону, в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року провождиться одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.
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Збір з одноразового добровільного декларування — це одноразовий обов’язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору.
Скористатися добровільним декларуванням зможуть фізичні особи — резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізособи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких набуті об’єкти декларування.

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За матеріалами: Фінансовий клуб
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