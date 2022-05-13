Українці вивели з тіні 1 млрд грн з початку війни — Finance.ua

Збір з одноразового добровільного декларування — це одноразовий обов’язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору.
Скористатися добровільним декларуванням зможуть фізичні особи — резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізособи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких набуті об’єкти декларування.