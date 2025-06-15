Українці все частіше обирають гібриди: продажі зросли на 43% (інфографіка) — Finance.ua

Українці все частіше обирають гібриди: продажі зросли на 43% (інфографіка) Сьогодні 14:33 — Технології&Авто

Українці все частіше обирають гібриди: продажі зросли на 43% (інфографіка)

В Україні продовжує зростати попит на гібридні легковики (HEV i PHEV). Зокрема, минулого місяця українці придбали понад 3 тис. таких авто, що на 43% більше, ніж у травні 2024 року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Як свідчать опубліковані дані, більшість автомобілів, зареєстрованих у травні, були новими. Їхня частка становила 60%, тоді як у минулому році цей показник був на рівні 55%.

Лідери ринку

Першість серед нових гібридних легковиків тримає Toyota RAV-4 — на нього припало 439 реєстрацій.

До трійки лідерів також увійшли Nissan Qashqai (91 авто) та Audi Q8 (79 авто).

Лідером серед вживаних гібридів є Toyota Prius — 101 реєстрація в Україні.

Також до лідерської трійки потрапили: Kia Niro (65 авто) та Ford Fusion US (59 авто).

Нагадаємо, в Україні збільшується попит на електрокари. Так, за перші п’ять місяців 2025 року громадяни зареєстрували 37 281 легкове авто, що приводиться в рух електричним двигуном. Всього в Україні їх зареєстровано 160 722.

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