Українці відмовляються від «пакунків малюка» та обирають гроші: де і на що їх можна витратити — Finance.ua

Українці відмовляються від «пакунків малюка» та обирають гроші: де і на що їх можна витратити Вчора 07:38 — Особисті фінанси

Українці відмовляються від «пакунків малюка» та обирають гроші: де і на що їх можна витратити

В Україні спростили процедуру витрати компенсації за «пакунок малюка». Так, якщо раніше батьки могли зробити це лише у спеціальних магазинах, з якими було укладено відповідну угоду, то нині сім’я може витратити кошти фактично у будь-якій торговій мережі на потреби дитини. При цьому, маючи вибір між отриманням самого пакета та компенсацією за нього, українці все частіше обирають гроші.

Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва, передає «Суспільне»

Вона зазначила: якщо раніше також потрібно було відкривати спеціальний рахунок для отримання компенсації, то зараз для цього можна використати будь-яку картку ПриватБанк у.

Крім того, підкреслила Токарєва, у батьків — чи одного з них — тепер є можливість обирати між отриманням грошової компенсації за пакунок (понад 6600 грн) та безпосередньо самим пакунком (сформований із цієї ж вартості). І нині українці віддають перевагу саме грошовій компенсації:

з початку року понад 130 тис. сімей обрали її;

лише трохи більше ніж 50 тис. родин — сам пакет малюка.

Водночас Токарєва попередила: у 2023 році сума виплати не зростатиме. Причина — її прив’язка до прожиткового мінімуму, який через війну до бюджету-2023 не закладається.

«Пакунок малюка» можна отримати, навіть виїхавши за кордон

Українці, які вимушено виїхали за кордон, за словами заступниці міністра, не втрачають можливості отримати «пакунок малюка». Проте лише за дотримання певної умови.

Йдеться про те, що сім’я має надіслати до управління соцзахисту населення за місцем попереднього проживання в Україні відповідним чином засвідчений пакет документів. Зокрема:

заяву;

свідоцтво про народження.

«Якщо ми говоримо про людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і в їхньому житті відбувається народження дитини, то перша порада — виїжджати з цих територій. І вже на новому місці оформляти отримання компенсації або бебі-бокса», — підсумувала Токарєва.

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Обозреватель За матеріалами:

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