Українці у грудні накопичили рекордну суму за програмою Національного кешбеку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці у грудні накопичили рекордну суму за програмою Національного кешбеку

58
Українці у грудні накопичили рекордну суму за програмою Національного кешбеку
Українці у грудні накопичили рекордну суму за програмою Національного кешбеку
За грудень українці накопичили рекордні 436 млн грн кешбеку за купівлю українських товарів — це на 180 млн більше, ніж було в листопаді. Виплати за грудень і січень учасники програми отримають у лютому.
Про це повідомила пресслуужба «Дії».

Як отримати кешбек?

Щоб отримувати кешбек, активуйте картку в Дії: Сервіси → Національний кешбек → виберіть картку для виплат. Якщо картки немає — відкрийте через банк-партнер.
Кошти можна витратити на комунальні, медичні послуги, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування. Також доступні покупки книг, ліків і медичних виробів українського виробництва в зареєстрованих точках, донати на ЗСУ та благодійність. На цю ж картку можна отримати Зимову єПідтримку.
10% кешбеку нараховується на українські товари зі спеціального переліку, придбані в магазинах-учасниках. Для зручності створено інтерактивні мапи аптек і книгарень. Шукайте спеціальні позначки на цінниках або перевіряйте товари сканером штрихкодів у Дії.
Читайте також
Програма «Національний кешбек» реалізується Міністерством економіки України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком, Кабінетом міністрів України, Державною податковою службою та іншими партнерами.
Детально про програму та як нею користуватися, ми розповідали у статті за посиланням.
Нагадаємо, 1 грудня 2024 року стартувала програма Зимова єПідтримка, завдяки якій кожен українець отримає одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень.
Мета цієї програми — допомогти людям підготуватися до зими, полегшити витрати в цей непростий період і водночас підтримати економіку країни. Подати заяву можна протягом усього зимового періоду — до 28 лютого 2025 року, а використати кошти — до 31 грудня 2025 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.