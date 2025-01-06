Українці у грудні накопичили рекордну суму за програмою Національного кешбеку — Finance.ua

Українці у грудні накопичили рекордну суму за програмою Національного кешбеку Сьогодні 15:32

Українці у грудні накопичили рекордну суму за програмою Національного кешбеку

За грудень українці накопичили рекордні 436 млн грн кешбеку за купівлю українських товарів — це на 180 млн більше, ніж було в листопаді. Виплати за грудень і січень учасники програми отримають у лютому.

Про це повідомила пресслуужба «Дії».

Як отримати кешбек?

Щоб отримувати кешбек, активуйте картку в Дії: Сервіси → Національний кешбек → виберіть картку для виплат. Якщо картки немає — відкрийте через банк-партнер.

Кошти можна витратити на комунальні, медичні послуги, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування. Також доступні покупки книг, ліків і медичних виробів українського виробництва в зареєстрованих точках, донати на ЗСУ та благодійність. На цю ж картку можна отримати Зимову єПідтримку

10% кешбеку нараховується на українські товари зі спеціального переліку , придбані в магазинах-учасниках . Для зручності створено інтерактивні мапи аптек книгарень . Шукайте спеціальні позначки на цінниках або перевіряйте товари сканером штрихкодів у Дії.

Програма «Національний кешбек» реалізується Міністерством економіки України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком, Кабінетом міністрів України, Державною податковою службою та іншими партнерами.

Детально про програму та як нею користуватися, ми розповідали у статті за посиланням.

Нагадаємо, 1 грудня 2024 року стартувала програма Зимова єПідтримка, завдяки якій кожен українець отримає одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень.

Мета цієї програми — допомогти людям підготуватися до зими, полегшити витрати в цей непростий період і водночас підтримати економіку країни. Подати заяву можна протягом усього зимового періоду — до 28 лютого 2025 року, а використати кошти — до 31 грудня 2025 року.

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