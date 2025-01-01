Українці та бізнес сплатили за рік податків на 1 трлн грн — Finance.ua

Українці та бізнес сплатили за рік податків на 1 трлн грн Сьогодні 14:13 — Казна та Політика

Українці та бізнес сплатили за рік податків на 1 трлн грн

Упродовж 2024 року і станом на 30 грудня до загального фонду державного бюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Зокрема, від Державної податкової служби надійшло понад 1 трлн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Серед платежів від Податкової:

270,8 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

267,8 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 425,0 млрд, відшкодовано — 157,2 млрд грн);

233,6 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

133,5 млрд грн — акцизний податок;

51,8 млрд грн — рентна плата.

Водночас платежі від Державної митної служби надійшли в обсязі близько 600 млрд грн.

Також протягом 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 453,6 млрд грн у вигляді грантової міжнародної допомоги.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло понад 3,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 546,1 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Мінфін України За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.