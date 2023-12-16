Українці працюють на 75% автозаводів Європи — дослідження Сьогодні 19:50 — Особисті фінанси

Українці працюють на 75% автозаводів Європи — дослідження

Сьогодні 75% автомобільних заводів в Польщі наймають працівників з України, а 78% очікують зменшення кількості робочих місць через автоматизацію виробництва.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку з посиланням на звіт компанії Exact Systems «MotoBarometr 2023».

Скільки українців працює в автомобільній галузі у Європі

«За результатами опитування, в якому взяли участь майже 1000 представників автомобільної галузі з 11 країн, 75% із них працевлаштовують громадян України. У 2021 році це було 58%, у 2022 році — вже 72%. Хоча тренд кілька років зростав, проте результат поступово стабілізується», — повідомляє Польський Інститут досліджень авторинку SAMAR.

У 8 з 11 опитаних країн відсоток компаній, які працевлаштовують українців, зросла протягом останнього року. У Німеччині вже у 41% виробничих підприємств працюють громадяни України, а ще у 2021 році було лише 15% (у 2022 році — 30%). Інтерес до українських працівників також зростає в Бельгії — з 18 відсотків у 2022 році до 43 відсотків у 2023 році.

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У Польщі 23% автомобільних заводів планують збільшити кількість робочих місць у наступні місяці. Це на 27 відсоткових пунктів менше, ніж рік тому, і найменше з початку проведення дослідження. Більшість опитаних планує залишити зайнятість на поточному рівні (73%). При цьому три з чотирьох заводів у польській автомобільній промисловості працевлаштовують громадян України (на 3 в.п. більше, ніж у 2022 році).

Значно більше українців в автомобільній промисловості працює лише у Словаччині (88%), але все частіше їх можна зустріти також на виробничих лініях у Німеччині. За рік кількість тамтешніх заводів, які користуються послугами громадян України, зросла з 30% до 41%.

Також експерти Exact Systems звертають увагу на зростання автоматизації виробничих процесів. Аж 78% представників автомобільної промисловості вважають, що роботи та штучний інтелект призведуть до зменшення кількості працівників у їхніх закладах.

Чи замінять людей на автозаводах роботи

З репорту «MotoBarometr 2023» випливає, що значна більшість працівників на заводах, що виробляють автомобілі та їхні частини, — люди, які виконують повторювальні, рутинні дії. У 9 з 11 досліджуваних країн погоджуються з твердженням, що автоматизація призведе до зменшення кількості працівників у їхніх закладах. В цю групу також входить Польща, де 78% відповіли «однозначно так» або «скоріше так».

Артур Міґонь з компанії Antal звертає увагу, що автоматизація та технологічні інновації справді змінюють світ автомобільного виробництва, але в багатьох випадках людей важко замінити роботами чи штучним інтелектом.

«ШІ стає незамінним у багатьох секторах, де раніше панувала людина. Тепер він швидким темпом рухається до заміщення людей у роботі з алгоритмами. У США робот замінює у середньому 5−6 працівників. Автоматизація найбільше позначиться на рутинних посадах, що може заглибити соціальні проблеми. Однак штучний інтелект не замінить людей у креативності, емпатії та майстерності. У майбутньому можливі посади, побудовані на цих навичках. Ключем до виживання у цифровій революції є перепідготовка, перекалібрування професій та відродження співпраці між людиною та штучним інтелектом» — каже експерт.

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