Українці можуть отримати $600 від ЮНЕСКО: хто має право — Finance.ua
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Українці можуть отримати $600 від ЮНЕСКО: хто має право

Особисті фінанси
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Міжнародна організація ЮНЕСКО виплачує фінансову допомогу деяким українським громадянам, які опинились у скрутному життєвому становищі. Йдеться про спеціальну стипендію у 600 доларів.
Про це повідомляється на сайті організації.

Хто має право на допомогу від ЮНЕСКО

Як зазначають в організації, на стипендію можуть претендувати працівники медійної сфери, які потрапили у скрутне становище через війну.
На виплачену фінансову допомогу вони зможуть продовжувати професійну діяльність та надалі інформувати про події в країні.
Кошти виплачують:
  • професійним журналістам;
  • редакторам;
  • творчим працівникам медіа інших спеціальностей.
Щоб мати право на такі виплати, потрібно відповідати деяким вимогам:
  • проживання та робота в Україні;
  • заробіток приносить переважно робота журналістом;
  • дотримання професійних стандартів і Кодексу етики українського журналіста;
  • згода на опрацювання персональних даних.

Як зареєструватися на допомогу

Працівники медійної сфери мають заповнити заявку за наступним посиланням. У ній потрібно зазначити:
  • особисту інформацію;
  • ЗМІ, де зараз людина працює;
  • регіон чи місто проживання;
  • джерела доходів.
Також потрібно описати власну складну ситуацію, яка виникла на тлі війни.
Журналісти мають поділитися посиланнями на 3−5 авторських матеріалів, опублікованих після 24 лютого минулого року.
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За матеріалами:
Novyny.live
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