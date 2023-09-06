Українці можуть отримати $600 від ЮНЕСКО: хто має право — Finance.ua

Українці можуть отримати $600 від ЮНЕСКО: хто має право
Міжнародна організація ЮНЕСКО виплачує фінансову допомогу деяким українським громадянам, які опинились у скрутному життєвому становищі. Йдеться про спеціальну стипендію у 600 доларів.
Про це повідомляється на сайті організації.
Хто має право на допомогу від ЮНЕСКО
Як зазначають в організації, на стипендію можуть претендувати працівники медійної сфери, які потрапили у скрутне становище через війну.
На виплачену фінансову допомогу вони зможуть продовжувати професійну діяльність та надалі інформувати про події в країні.
Кошти виплачують:
- професійним журналістам;
- редакторам;
- творчим працівникам медіа інших спеціальностей.
Щоб мати право на такі виплати, потрібно відповідати деяким вимогам:
- проживання та робота в Україні;
- заробіток приносить переважно робота журналістом;
- дотримання професійних стандартів і Кодексу етики українського журналіста;
- згода на опрацювання персональних даних.
Як зареєструватися на допомогу
Працівники медійної сфери мають заповнити заявку за наступним посиланням. У ній потрібно зазначити:
- особисту інформацію;
- ЗМІ, де зараз людина працює;
- регіон чи місто проживання;
- джерела доходів.
Також потрібно описати власну складну ситуацію, яка виникла на тлі війни.
Журналісти мають поділитися посиланнями на 3−5 авторських матеріалів, опублікованих після 24 лютого минулого року.
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