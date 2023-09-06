Українці можуть отримати $600 від ЮНЕСКО: хто має право — Finance.ua

Українці можуть отримати $600 від ЮНЕСКО: хто має право Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Міжнародна організація ЮНЕСКО виплачує фінансову допомогу деяким українським громадянам, які опинились у скрутному життєвому становищі. Йдеться про спеціальну стипендію у 600 доларів.

Про це повідомляється на сайті організації.

Хто має право на допомогу від ЮНЕСКО

Як зазначають в організації, на стипендію можуть претендувати працівники медійної сфери, які потрапили у скрутне становище через війну.

На виплачену фінансову допомогу вони зможуть продовжувати професійну діяльність та надалі інформувати про події в країні.

Кошти виплачують:

професійним журналістам;

редакторам;

творчим працівникам медіа інших спеціальностей.

Щоб мати право на такі виплати, потрібно відповідати деяким вимогам:

проживання та робота в Україні;

заробіток приносить переважно робота журналістом;

дотримання професійних стандартів і Кодексу етики українського журналіста;

згода на опрацювання персональних даних.

Як зареєструватися на допомогу

Працівники медійної сфери мають заповнити заявку за наступним посиланням . У ній потрібно зазначити:

особисту інформацію;

ЗМІ, де зараз людина працює;

регіон чи місто проживання;

джерела доходів.

Також потрібно описати власну складну ситуацію, яка виникла на тлі війни.

Журналісти мають поділитися посиланнями на 3−5 авторських матеріалів, опублікованих після 24 лютого минулого року.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.