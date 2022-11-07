Українці купують більше нових електромобілів: рейтинг найпопулярніших — Finance.ua

Українці купують більше нових електромобілів: рейтинг найпопулярніших
У жовтні українці придбали майже 2,5 тисячі електромобілів. Це на +48,8% більше, ніж у жовтні минулого року та на −1,6% менше, ніж у вересні-2022.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.
Після піку продажів електричних машин у липні, наразі тенденція до зростання до них інтересу не помітна.
Враховуючи регулярні атаки ворога на електричну інфраструктуру України, найближчим часом навпаки може спостерігатися падіння продажів електромобілів.
Більшість електромобілів у жовтні (53,7%, 1315 шт.) привезли вживаними з-за кордону. Імпорт вживаних легковиків з електричним двигуном найбільш вигідна, якщо порівнювати з класичними авто з двигунами внутрішнього згоряння: за електромобілі не потрібно сплачувати митні платежі. Саме тому частка ввезених з-за кордону електричних авто така велика.
На внутрішньому ринку придбали 34,8% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (853 шт.).
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Натомість частка продажів нових електроавто повільно зростає третій місяць поспіль: у жовтні показник зафіксований на рівні 11,5% (282 шт.) від загальної кількості. Це лише на 5 авто менше у порівнянні з травнем, коли на фоні паливної кризи українці придбали найбільше нових електромобілів.
Топ найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку
Лідером на внутрішньому ринку електромобілів залишається Nissan Leaf, кількість угод купівлі-продажу якого утричі перевищує показники найближчого конкурента: 253 штуки проти 86 штук у Volkswagen ID.4, що розмістився на другому місці.
Найдоступніша Tesla Model 3 опинилася на третьому місці (53 угоди), електричний Volkswagen Golf посів четверту сходинку (48 угоди), а першу п’ятірку замикає Tesla Model S (40 угод).
- Nissan Leaf — 253 шт.
- Volkswagen ID.4 — 86 шт.
- Tesla Model 3 — 53 шт.
- Volkswagen Golf — 48 шт.
- Tesla Model S — 40 шт.
- Renault Zoe — 37 шт.
- Honda M-NV — 24 шт.
- BMW i3 — 22 шт.
- Chevrolet Bolt — 21 шт.
- Smart EQ — 21 шт.
Топ імпортованих вживаних електромобілів
Лідером «свіжопригнаних» електромобілів також залишається Nissal Leaf (262 шт.), а ось на друге місце із четвертого піднявся Volkswagen ID.4 (124 шт.).
Третє місце зайняла Tesla Model 3 (114 шт.), а четверте — компактний Renault Zoe (90 шт.). Замикає першу п’ятірка найпопулярніших імпортних «електричок» жовтня Volkswagen E-Golf (80 шт.).
- Nissan Leaf — 262 шт.
- Volkswagen ID.4 — 124 шт.
- Tesla Model 3 — 114 шт.
- Renault Zoe — 90 шт.
- Tesla Model Y — 80 шт.
- Volkswagen E-Golf — 80 шт.
- Honda M-NV — 69 шт.
- Tesla Model S — 43 шт.
- Renault Kangoo — 39 шт.
- BMW i3 — 32 шт.
Топ нових електромобілів
Перше місце за підсумками жовтня утримує Volkswagen ID.4 (102 шт.). Друге місце, як і у вересні, посіла Honda M-NV (48 шт.), а третє — Mercedes-Benz EQA (18 шт.). Четверту та п’яту позиції зайняли ще дві моделі цього німецького бренду: EQC (15 шт.) та EQE (14 шт.).
- Volkswagen ID.4 — 102 шт.
- Honda M-NV — 48 шт.
- Mercedes-Benz EQA — 18 шт.
- Mercedes-Benz EQC — 15 шт.
- Mercedes-Benz EQE — 14 шт.
- Hyundai Ioniq 5 — 12 шт.
- Byd Yuan — 9 шт.
- Mercedes-Benz EQS — 9 шт.
- Volkswagen ID.6 — 8 шт.
- Jaguar I-Pace — 7 шт.
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