Українці купують більше нових електромобілів: рейтинг найпопулярніших — Finance.ua
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Українці купують більше нових електромобілів: рейтинг найпопулярніших

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Українці купують більше нових електромобілів: рейтинг найпопулярніших
Українці купують більше нових електромобілів: рейтинг найпопулярніших
У жовтні українці придбали майже 2,5 тисячі електромобілів. Це на +48,8% більше, ніж у жовтні минулого року та на −1,6% менше, ніж у вересні-2022.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.
Після піку продажів електричних машин у липні, наразі тенденція до зростання до них інтересу не помітна.
Враховуючи регулярні атаки ворога на електричну інфраструктуру України, найближчим часом навпаки може спостерігатися падіння продажів електромобілів.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua
Більшість електромобілів у жовтні (53,7%, 1315 шт.) привезли вживаними з-за кордону. Імпорт вживаних легковиків з електричним двигуном найбільш вигідна, якщо порівнювати з класичними авто з двигунами внутрішнього згоряння: за електромобілі не потрібно сплачувати митні платежі. Саме тому частка ввезених з-за кордону електричних авто така велика.
На внутрішньому ринку придбали 34,8% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (853 шт.).
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Натомість частка продажів нових електроавто повільно зростає третій місяць поспіль: у жовтні показник зафіксований на рівні 11,5% (282 шт.) від загальної кількості. Це лише на 5 авто менше у порівнянні з травнем, коли на фоні паливної кризи українці придбали найбільше нових електромобілів.

Топ найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку

Лідером на внутрішньому ринку електромобілів залишається Nissan Leaf, кількість угод купівлі-продажу якого утричі перевищує показники найближчого конкурента: 253 штуки проти 86 штук у Volkswagen ID.4, що розмістився на другому місці.
Найдоступніша Tesla Model 3 опинилася на третьому місці (53 угоди), електричний Volkswagen Golf посів четверту сходинку (48 угоди), а першу п’ятірку замикає Tesla Model S (40 угод).
  1. Nissan Leaf — 253 шт.
  2. Volkswagen ID.4 — 86 шт.
  3. Tesla Model 3 — 53 шт.
  4. Volkswagen Golf — 48 шт.
  5. Tesla Model S — 40 шт.
  6. Renault Zoe — 37 шт.
  7. Honda M-NV — 24 шт.
  8. BMW i3 — 22 шт.
  9. Chevrolet Bolt — 21 шт.
  10. Smart EQ — 21 шт.

Топ імпортованих вживаних електромобілів

Лідером «свіжопригнаних» електромобілів також залишається Nissal Leaf (262 шт.), а ось на друге місце із четвертого піднявся Volkswagen ID.4 (124 шт.).
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Третє місце зайняла Tesla Model 3 (114 шт.), а четверте — компактний Renault Zoe (90 шт.). Замикає першу п’ятірка найпопулярніших імпортних «електричок» жовтня Volkswagen E-Golf (80 шт.).
  1. Nissan Leaf — 262 шт.
  2. Volkswagen ID.4 — 124 шт.
  3. Tesla Model 3 — 114 шт.
  4. Renault Zoe — 90 шт.
  5. Tesla Model Y — 80 шт.
  6. Volkswagen E-Golf — 80 шт.
  7. Honda M-NV — 69 шт.
  8. Tesla Model S — 43 шт.
  9. Renault Kangoo — 39 шт.
  10. BMW i3 — 32 шт.

Топ нових електромобілів

Перше місце за підсумками жовтня утримує Volkswagen ID.4 (102 шт.). Друге місце, як і у вересні, посіла Honda M-NV (48 шт.), а третє — Mercedes-Benz EQA (18 шт.). Четверту та п’яту позиції зайняли ще дві моделі цього німецького бренду: EQC (15 шт.) та EQE (14 шт.).
  1. Volkswagen ID.4 — 102 шт.
  2. Honda M-NV — 48 шт.
  3. Mercedes-Benz EQA — 18 шт.
  4. Mercedes-Benz EQC — 15 шт.
  5. Mercedes-Benz EQE — 14 шт.
  6. Hyundai Ioniq 5 — 12 шт.
  7. Byd Yuan — 9 шт.
  8. Mercedes-Benz EQS — 9 шт.
  9. Volkswagen ID.6 — 8 шт.
  10. Jaguar I-Pace — 7 шт.

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За матеріалами:
Finance.ua
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