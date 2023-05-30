Україна зробила крок до членства в Банку розвитку Ради Європи — Finance.ua

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Україна зробила крок до членства в Банку розвитку Ради Європи

Казна та Політика
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Україна зробила крок до членства в Банку розвитку Ради Європи
Україна зробила крок до членства в Банку розвитку Ради Європи
Верховна Рада ухвалила закон «Про прийняття Статуту Банку розвитку Ради Європи та приєднання до Третього протоколу до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи».
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за ухвалення проєкту № 0206 проголосували 296 народних депутатів.
Очікується, що ухвалення документа дозволить Україні набути членства у БРРЄ, що сприятиме розвитку нових житлових та соціальних інфраструктурних програм, надасть широкі можливості залучення інвестицій для забезпечення житлом громадян України, які втратили житло чи воно було пошкоджене унаслідок збройної агресії російської федерації.
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Окрім того, набуття Україною членства у БРРЄ дозволить залучити кошти Банку для відновлення та відбудови інфраструктури, зруйнованої внаслідок збройної агресії рф, а також має позитивно вплинути на показники економічного і соціального розвитку, гуманітарної сфери.
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Основна мета Банку розвитку Ради Європи — допомога у розв’язанні соціальних проблем, з якими європейські країни стикаються або можуть зіткнутися внаслідок присутності біженців, переміщених осіб або мігрантів, унаслідок переміщень біженців або інших вимушених переміщень населення та внаслідок присутності жертв природних чи екологічних катастроф.
Питання щодо набуття Україною членства у Банку розглядалося з 2017 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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