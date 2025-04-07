Україна зможе забезпечити передбачуваність торгових потоків до ЄС — Finance.ua

Україна зможе забезпечити передбачуваність торгових потоків до ЄС Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Україна зможе забезпечити передбачуваність торгових потоків до Європейського Союзу, і це буде ефективніше, ніж запровадження Европейською Комісією тарифів на українські агротовари після завершення 5 червня дії автономних торговельних заходів.

«Йдеться про увагу (уряду України. — Ред.) до торговельних потоків, про домовленості України та ЄС у 2023−2024 роках, про регіональний контроль над потоком зернових продуктів з України до сусідніх п’яти держав-членів та запровадженої Україною системи експортних ліцензій. Це свідчення того, що ми прислухаємося до занепокоєнь партнерів. Ми переконані, що можемо забезпечити передбачуваність торгових потоків з України до ЄС краще за будь-які тарифи», —, заявив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка під час онлайн-дискусії «Майбутнє режиму торгівлі Україна-ЄС: позиція українського агробізнес-спільноти».

Він нагадав, що Україна купує багато ресурсів, продуктів, які необхідні для виробництва української агропродукції, саме в ЄС. Тож продукти, які поставляє йому Україна, мають європейську складову, і до них не може бути упередженого ставлення.

Тарас Качка зауважив, що Україна насправді є опорою для фермерської спільноти ЄС, адже завдяки українській агропродукції на ринку ЄС підтримується цінова стабільність, покриваються дефіцити.

«Ми підтримуємо виробників у ЄС, а також ми є великими клієнтами виробників ЄС», — акцентував він.

Що раніше, як підкреслив Качка, Україна та ЄС проведуть повну лібералізацію торгівлі, зокрема сільгосппродуктами, то більше можливостей матимуть для адаптації українські та європейські фермери. У середньостроковій і довгостроковій перспективі Україна є рішенням для всіх викликів ЄС у сільському господарстві, наголосив він.

«Сьогодні весь світ обговорює мита, їхнє розширення, їхню користь. Це щодо рішення адміністрації США запровадити додаткове мито на продукцію ЄС і зробити його вищим, ніж на українські товари. Це справді болюче (рішення. — Ред.) і подеколи настільки, що ми бачимо реакцію Європейського Союзу», — провів Тарас Качка аналогію із квотуванням США на товари з ЄС і ставленням європейських країн до квотування української агропродукції.

Він додав, що обговорювати запровадження ЄС тарифів проти української продукції недоцільно.

«Для нас — для України та Європейського Союзу — важливо зберегти та покращити доступ до ринку, оскільки це важливо для обох сторін», — резюмував торгпред України.

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