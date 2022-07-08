Україна зможе отримувати газ із Румунії — Finance.ua

Україна зможе отримувати газ із Румунії
Україна тепер зможе сподіватися на постачання газу з Румунії. Паливо за необхідності будуть перекачувати з Балкан.
Про це сказав румунський прем’єр Ніколає Чуке під час запуску інтерконектора Греція-Болгарія, повідомив напередодні сайт Digi24.
«По суті, цей інтерконектор з’єднає мережу, яка проходить через Анатолію та Адріатику, а також підключиться до трубопроводу BRUA, забезпечуючи тим самим постачання газу до Болгарії та Румунії», — сказав Чуке на пресконференції з грецьким прем’єром Кіріакосом Міцотакісом.
«І, звісно, ми можемо забезпечити постачання газу нашим східним партнерам — Україні та Республіці Молдова та іншим країнам за схемою розподілу цієї газової мережі», — додав прем’єр Румунії.
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