Україна запустила газопровід до Молдови — Finance.ua

Україна запустила газопровід до Молдови Сьогодні 09:42 — Енергетика

Україна запустила газопровід до Молдови, Фото: tsoua.com

Оператор ГТС України завершив ремонт магістрального газопроводу для українських та молдовських споживачів. Наприкінці ремонту відбулися вогневі роботи з підключення відремонтованої ділянки, а 9 вересня відбувся пуск у роботу газопроводу.

Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС.

Ремонтні та відновлювальні роботи на газопроводі були виконані за результатами раніше проведеної внутрішньотрубної діагностики.

Безпеки виконання робіт вдалося досягти, зокрема, застосуванням пересувної азотної компресорної станції, яку Оператор ГТС купив торік.

Це був перший випадок, коли азотна станція застосовувалася для ремонту лінійної частини газопроводу такої великої протяжності.

В Операторі ГТС нагадують, що за підсумками серпня цього року обсяг природного газу, що транспортується з Молдови в Україну, склав майже 170 млн кубометрів, або 15% від усього імпорту з Європи.

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