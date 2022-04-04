Україна запобігла експорту продовольства до білорусі на $500 тисяч — Finance.ua

Україна запобігла експорту продовольства до білорусі на $500 тисяч

Вчора 19:34 — Казна та Політика

Співробітники Бюро економічної безпеки України виявили вантаж контрольних знаків кількістю 70 тис. шт. Загальна ринкова вартість продовольчих товарів, які планувалося ними маркувати для здійснення експорту в білорусь, становить понад $500 тис.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

«Співробітники Бюро економічної безпеки України та ТУ Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому на території обслуговування Вінницької митниці виявили вантаж контрольних знаків у кількості 70 000 шт., який належить білоруському товариству. Зазначеними контрольними знаками його український контрагент планував додатково маркувати продовольчі товари для експорту до білорусі. Відповідно до укладеного договору, загальна ринкова вартість цієї продукції становить понад 500 000 доларів США», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці вилучили з обігу відповідні уніфіковані контрольні знаки та унеможливили їх використання для маркування.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада 3 березня ухвалила закон, який передбачає націоналізацію російського майна на території України. Бюро економічної безпеки вже ініціювало націоналізацію майна росії на 35 млн грн.

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