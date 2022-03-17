Україна закликає китайську UnionPay вийти з ринку рф — Finance.ua
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Україна закликає китайську UnionPay вийти з ринку рф

Вчора 18:30Фондовий ринок
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Національний банк звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку росії.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
Раніше платіжні сервіси Visa, Mastercard та American Express заявили, що повністю зупиняють роботу в росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками. Водночас вже емітовані російськими банками картки працюватимуть всередині країни. За кордоном вони працювати не будуть.
«Обійти» санкції росіяни хотіли завдяки китайській системі UnionPay.
Відтак НБУ закликає системи припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay та UnionPay International як на території рф, так і випущених банками з рф за її межами.
«Ми дуже цінуємо співпрацю з UnionPay International та сподіваємося на її плідне продовження. Водночас, зважаючи на безпрецедентний за своєю жорстокістю та нехтуванням фундаментальними людськими цінностями напад росії на мирну Україну, ми просимо вас зробити свій внесок у відновлення миру в Україні та припинити роботу в рф», — коментує голова НБУ Кирило Шевченко.
За матеріалами: Економічна Правда
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