Україна веде переговори з США про гарантії щодо випуску облігацій під мінімальний відсоток — Finance.ua

Україна веде переговори з США про гарантії щодо випуску облігацій під мінімальний відсоток
Україна веде переговори з США про гарантії щодо випуску облігацій під мінімальний відсоток
Уряд України веде переговори з США про гарантії, які дозволять випустити суверенні облігації під мінімальну ставку. Україна не розглядає можливість реструктуризації зовнішнього боргу.
Про це повідомляє міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю Financial Times.
«Багато політиків радять нам говорити про реструктуризацію, але це не наша політика», — сказав міністр в інтерв’ю.
За його словами, Україна хоче мати доступ як до пільгового, так і комерційного фінансування, а також мати можливість продовжувати випуск зовнішнього боргу.
Марченко додав, що український уряд веде переговори з США про гарантії, які дозволять Україні випустити суверенні облігації за ставками нижче ринкових і оптимальними для країни в сьогоднішніх умовах.
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