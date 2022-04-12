Україна веде переговори з США про гарантії щодо випуску облігацій під мінімальний відсоток — Finance.ua
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Україна веде переговори з США про гарантії щодо випуску облігацій під мінімальний відсоток

Вчора 16:48Казна та Політика
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Україна веде переговори з США про гарантії щодо випуску облігацій під мінімальний відсотокУкраїна веде переговори з США про гарантії щодо випуску облігацій під мінімальний відсоток
Уряд України веде переговори з США про гарантії, які дозволять випустити суверенні облігації під мінімальну ставку. Україна не розглядає можливість реструктуризації зовнішнього боргу.
Про це повідомляє міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю Financial Times.
«Багато політиків радять нам говорити про реструктуризацію, але це не наша політика», — сказав міністр в інтерв’ю.
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За його словами, Україна хоче мати доступ як до пільгового, так і комерційного фінансування, а також мати можливість продовжувати випуск зовнішнього боргу.
Марченко додав, що український уряд веде переговори з США про гарантії, які дозволять Україні випустити суверенні облігації за ставками нижче ринкових і оптимальними для країни в сьогоднішніх умовах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: РБК-Україна
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