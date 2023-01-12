Україна торік наростила товарний експорт до ЄС на 4,2% — Finance.ua

Україна торік наростила товарний експорт до ЄС на 4,2% Сьогодні 07:34 — Казна та Політика

Україна торік наростила товарний експорт до ЄС на 4,2%

За попередніми оцінками Україна у 2022 році наростила експорт до країн ЄС на 4,2% до 28 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

«Це надзвичайно важливо з огляду на диверсифікацію логістичних маршрутів — а саме таке завдання ми ставимо на майбутнє, зокрема і Планом відновлення. Україна розширюватиме сухопутні транспортні коридори та експорт в ЄС та, відповідно, менше залежатиме від морського експорту навіть після розблокування та повернення всіх портів. І, безумовно, це важливо з огляду на подальшу економічну інтеграцію до ринків ЄС, залучення України до європейських ланцюжків доданої вартості», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Зростання експорту до ЄС стало можливим, зокрема, завдяки:

заходам з підтримки української економіки в цілому та експорту зокрема. Це лібералізація податків, дерегуляція, підтримка виробників, страхування експорту за допомогою інструментів ЕКА;

заходам, які вжили партнери в односторонньому порядку, або спільно з Україною. Це відкриття, зокрема, європейських ринків для українських товарів (тимчасова, терміном на рік лібералізація торгівлі, економічний «безвіз»), ініціатива ЄС «Шляхи солідарності», «митний безвіз», «транспортний безвіз» тощо.

Динаміка показників зовнішньої торгівлі України у 2023 році формуватиметься в напрямку поступового надолуження втрат, понесених у 2022 році. Бюджет на 2023 рік передбачає зростання експорту товарів та послуг на 7,2%. Це з урахуванням ситуації, яка склалася в виробничому комплексі, з доступом до трьох портів на Чорному морі для експорту продукції АПК, поступового розширення внутрішнього попиту, попиту на IT-послуги в світі тощо.

Також на результати зовнішньоекономічної діяльності впливатиме політика уряду.

«Ми налаштовані активно просувати український експорт на зовнішніх ринках, працювати на подальше зменшення бар’єрів для експорту українських товарів та послуг шляхом підтримки експорту через розвиток інструментів кредитування, страхування та перестрахування експорту», — підкреслила Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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