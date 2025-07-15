Україна та США створять спільне підприємство з виробництва спецхімії: що це дасть — Finance.ua

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Україна та США створять спільне підприємство з виробництва спецхімії: що це дасть

Казна та Політика
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Україна та США створять спільне підприємство з виробництва спецхімії: що це дасть
Україна та США створять спільне підприємство з виробництва спецхімії: що це дасть
Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» та американська компанія D&M Holding Company підписали документ, який передбачає створення спільного підприємства з виробництва спеціальних хімічних речовин для потреб оборонного сектору.
Про це повідомляє Укроборонпром.
Підприємство буде розташоване у США та виготовлятиме продукцію, яка використовується у виробництві боєприпасів для Сил оборони України.
Що це дасть
Це принципово важливий крок на шляху до подолання дефіциту продуктів спеціальної хімії, який сьогодні гостро відчуває боєприпасна галузь.
«Ми щиро вдячні Сполученим Штатам Америки за цю підтримку та нові можливості. Українська оборонка має поступово перейти від масштабних закупівель до власного виробництва, щоб задовольнити нагальні потреби. Не менш важливо, що підприємство працюватиме на безпечній території. Цей проєкт закладає основу для посилення виробничої незалежності і забезпечує більш високий рівень оперативної готовності наших сил оборони», — наголосив Генеральний директор АТ «УОП» Олег Гуляк.
Стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами є і завжди було надзвичайно важливим фактором посилення обороноздатності України в умовах воєнного часу.
За матеріалами:
Finance.ua
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