Україна розглядає можливість реструктуризації боргу: є декілька сценаріїв — Finance.ua

Україна розглядає можливість реструктуризації боргу: є декілька сценаріїв Вчора 15:03 — Казна та Політика

Україна розглядає можливість реструктуризації боргу: є декілька сценаріїв

Влада України розглядає можливість реструктуризації боргу.

За даними, оприлюдненими співрозмовниками агентства Bloomberg, обмеженість джерел фінансування держбюджету в умовах війни підштовхнула владу України до розгляду можливості реструктуризації боргу.

Поінформовані особи зазначають, що на сьогоднішній день розглядається кілька сценаріїв подальших дій, при цьому рішення до кінця літа не очікується.

Так, за словами джерел, до погашення $1,4 млрд і виплати відсотків Україна має час принаймні до 1 вересня.

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У якості одного з варіантів, що розглядаються українською стороною, вказується можливість реалізації так званого «запиту на згоду». Йдеться про запит від емітента на погодження власником цінних паперів щодо внесення змін до умов випущених облігацій.

Крім того, за даними Bloomberg, не виключається можливість використання у якості застави заморожених російських активів. При цьому, зазначають співрозмовники агентства, юридична життєздатність цієї ідеї залишається незрозумілою.

Варто зазначити, що фінансову та боргову ситуацію в Україні аналізують представники Міжнародного валютного фонду, які також проводять консультації із керівництвом країни з початку повномасштабного вторгнення. Водночас, коментарів щодо можливості реструктуризації боргу поки що не надходило.

У публікації також зазначається, що реструктуризація облігацій України задля зниження боргового тягаря допоможе гарантувати, що фінансування, яке надається союзниками на оборону та гуманітарну допомогу, не спрямовуватиметься на погашення власникам облігацій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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