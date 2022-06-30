Загальний держборг у травні збільшився до $101,4 млрд — Finance.ua
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Загальний держборг у травні збільшився до $101,4 млрд

Казна та Політика
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Загальний держборг у травні збільшився до $101,4 млрд
Загальний держборг у травні збільшився до $101,4 млрд
Сукупний державний (прямий та гарантований) борг України у травні збільшився на 3,6%, або на 3,72 млрд доларів до 101,44 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.
Державний і гарантований державою борг на кінець травня склав 2 967,49 млрд гривень, або 101,44 млрд. доларів, проти 2 855,75 млрд гривень, або 97,62 млрд доларів, місяцем раніше.
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Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 травня становив 2 645,84 млрд гривень (90,44 млрд доларів) проти 2 556,36 млрд гривень (87,38 млрд доларів) місяцем раніше.
При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 49,91 млрд. доларів до 51,23 млрд. доларів.
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Прямий внутрішній борг зріс у гривневому еквіваленті з 1 096,37 млрд гривень до 1 146,94 млрд гривень (у доларовому еквіваленті зріс з 37,48 млрд доларів до 39,21 млрд доларів).
Гарантований державою борг на 31 травня склав 321,65 млрд гривень, або 10,99 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

  • у 2021 році держборг зріс на 8,52%, або на 7,69 млрд доларів до 97,95 млрд доларів;
  • у 2020 році сукупний держборг збільшився на 6,9%, з 84,4 млрд доларів до 90,3 млрд доларів;
  • за 2019 рік державний та гарантований державою борг збільшився на 6,05 млрд доларів, а у гривневому еквіваленті скоротився на 170 млрд гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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