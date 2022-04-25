Україна просить у США $2 млрд екстреної економічної допомоги на місяць — Finance.ua

Єллен також повідомила журналістам, що питання щодо передачі Україні заморожених активів російського центробанку не знято з порядку денного, проте цей захід може вимагати прийняття нового законодавства.
На думку видання, Конгрес швидше за все підтримає фінансування України «на двопартійній основі».
The Washington Post цитує міністра фінансів Сергія Марченка, який вважає, що Україні необхідно $15 млрд, щоб здійснити невідкладні витрати у квітні, травні та червні. Марченко сказав, що Україна шукає економічної підтримки, щоб продовжувати виплачувати пенсії, зарплати працівникам сфери охорони здоров’я та освіти та на інші гуманітарні потреби. За словами видання, він також додав, що Україна могла б надрукувати більше грошей, щоб профінансувати деякі з цих витрат, однак це призвело б до стрибка інфляції.
За українськими оцінками, у березні уряд виплатив $1,1 млрд українцям, які були змушені залишити свої домівки. При цьому не менше 7 млн людей є внутрішньо переміщеними особами, 10 млн постраждали від бойових дій, понад 5 млн залишили Україну.