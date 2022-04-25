Україна просить у США $2 млрд екстреної економічної допомоги на місяць — Finance.ua

Україна просить у США $2 млрд екстреної економічної допомоги на місяць

Вчора 18:40 — Казна та Політика

Україна просить у США $2 млрд екстреної економічної допомоги на місяць

Україна просить адміністрацію Байдена щонайменше $2 млрд на місяць надзвичайної економічної допомоги. Відсутність цих виплат може посилити гуманітарну кризу, спричинену вторгненням росії.

Про це повідомляє The Washington Post.

Міністр фінансів США Джанет Єллен повідомила пресі, що адміністрація працює над тим, щоб запросити в Конгресі додаткове фінансування, проте відмовилася уточнити, про які суми йдеться, пише видання.

«Ми маємо знайти способи задовольнити потреби України, — сказала Єллен. Нас надихнула їхня мужність, ми підтримуємо їх і зробимо все можливе, щоб залучити наші ресурси [для допомоги Україні]».

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Єллен також повідомила журналістам, що питання щодо передачі Україні заморожених активів російського центробанку не знято з порядку денного, проте цей захід може вимагати прийняття нового законодавства.

На думку видання, Конгрес швидше за все підтримає фінансування України «на двопартійній основі».

The Washington Post цитує міністра фінансів Сергія Марченка, який вважає, що Україні необхідно $15 млрд, щоб здійснити невідкладні витрати у квітні, травні та червні. Марченко сказав, що Україна шукає економічної підтримки, щоб продовжувати виплачувати пенсії, зарплати працівникам сфери охорони здоров’я та освіти та на інші гуманітарні потреби. За словами видання, він також додав, що Україна могла б надрукувати більше грошей, щоб профінансувати деякі з цих витрат, однак це призвело б до стрибка інфляції.

За українськими оцінками, у березні уряд виплатив $1,1 млрд українцям, які були змушені залишити свої домівки. При цьому не менше 7 млн ​​людей є внутрішньо переміщеними особами, 10 млн постраждали від бойових дій, понад 5 млн залишили Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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