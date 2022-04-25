713 млн доларів допомоги і повернення дипломатів: про що повідомили Блінкен і Остін у Києві — Finance.ua
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713 млн доларів допомоги і повернення дипломатів: про що повідомили Блінкен і Остін у Києві

Вчора 10:16Казна та Політика
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713 млн доларів допомоги і повернення дипломатів: про що повідомили Блінкен і Остін у Києві713 млн доларів допомоги і повернення дипломатів: про що повідомили Блінкен і Остін у Києві
Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським анонсували повернення співробітників посольства США в Україну вже на поточному тижні. Також було оголошено про новий пакет фінансової допомоги у розмірі 713 млн доларів.
Про це повідомляє Reuters.
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Держсекретар США оголосив в ході зустрічі з Зеленським про поступове повернення американських дипломатів в країну і призначення нового посла.
Візит держсекретаря Ентоні Блінкена і міністра оборони Ллойда Остіна до Києва покликаний продемонструвати підтримку України Заходом. Джерела в уряді США кажуть, що вже в понеділок президент США Джо Байден висуне Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.
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Міністри також анонсували новий пакет допомоги в розмірі 713 мільйонів доларів уряду Зеленського і 14 іншим країнам регіону, в якому вторгнення росії є найбільш вірогідним.
Після Києва міністр оборони США Остін попрямує до Німеччини, де на американській базі Раммштайн проведе зустріч з представниками 20 країн для обговорення військової допомоги Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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