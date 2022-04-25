713 млн доларів допомоги і повернення дипломатів: про що повідомили Блінкен і Остін у Києві — Finance.ua

713 млн доларів допомоги і повернення дипломатів: про що повідомили Блінкен і Остін у Києві
Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським анонсували повернення співробітників посольства США в Україну вже на поточному тижні. Також було оголошено про новий пакет фінансової допомоги у розмірі 713 млн доларів.
Держсекретар США оголосив в ході зустрічі з Зеленським про поступове повернення американських дипломатів в країну і призначення нового посла.
Візит держсекретаря Ентоні Блінкена і міністра оборони Ллойда Остіна до Києва покликаний продемонструвати підтримку України Заходом. Джерела в уряді США кажуть, що вже в понеділок президент США Джо Байден висуне Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.