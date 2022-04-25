713 млн доларів допомоги і повернення дипломатів: про що повідомили Блінкен і Остін у Києві — Finance.ua

713 млн доларів допомоги і повернення дипломатів: про що повідомили Блінкен і Остін у Києві

Вчора 10:16 — Казна та Політика

713 млн доларів допомоги і повернення дипломатів: про що повідомили Блінкен і Остін у Києві

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським анонсували повернення співробітників посольства США в Україну вже на поточному тижні. Також було оголошено про новий пакет фінансової допомоги у розмірі 713 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters

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Держсекретар США оголосив в ході зустрічі з Зеленським про поступове повернення американських дипломатів в країну і призначення нового посла.

Візит держсекретаря Ентоні Блінкена і міністра оборони Ллойда Остіна до Києва покликаний продемонструвати підтримку України Заходом. Джерела в уряді США кажуть, що вже в понеділок президент США Джо Байден висуне Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.

Міністри також анонсували новий пакет допомоги в розмірі 713 мільйонів доларів уряду Зеленського і 14 іншим країнам регіону, в якому вторгнення росії є найбільш вірогідним.

Після Києва міністр оборони США Остін попрямує до Німеччини, де на американській базі Раммштайн проведе зустріч з представниками 20 країн для обговорення військової допомоги Україні.

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