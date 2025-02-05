Україна, попри обмеження Євросоюзу, наростила експорт цукру — Finance.ua
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Україна, попри обмеження Євросоюзу, наростила експорт цукру

Казна та Політика
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Україна, попри обмеження Євросоюзу, наростила експорт цукру
Україна, попри обмеження Євросоюзу, наростила експорт цукру
За перші пʼять місяців 2024—2025 маркетингового року (вересень 2024 — січень 2025) Україна експортувала понад 352 00 тонн цукру, що на 17% більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону.
Про це повідомила пресслужба Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор».
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В асоціації підкреслили, що весь обсяг поставок був спрямований на світовий ринок. Для порівняння, у вересні 2023 — січні 2024 років на глобальний ринок припадало лише 9,5% експорту цукру.

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«Значне зростання частки світового ринку є результатом успішних зусиль українських цукровиків у пошуку альтернативних ринків збуту через обмеження, запроваджені ЄС щодо українського цукру», — пояснили в асоціації.

Основн інапрямки експорту українського цукру:

  • Туреччина (19% загального обсягу),
  • Лівія,
  • Сомалі,
  • Шрі-Ланка
  • Північна Македонія.
З 1 січня 2025 року можливість експорту цукру з України до країн ЄС відновилася, тож за перших п’ять місяців цього року українські виробники зможуть експортувати до ЄС 107,3 тис. т цукру.
За оціночними даними, торік загальний обсяг виробництва цукру в Україні становив 1,8 млн т, водночас обсяг внутрішнього ринку наразі оцінюється в 900 тис. т на рік.
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За матеріалами:
Finance.ua
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