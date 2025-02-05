Україна, попри обмеження Євросоюзу, наростила експорт цукру — Finance.ua

Україна, попри обмеження Євросоюзу, наростила експорт цукру Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Україна, попри обмеження Євросоюзу, наростила експорт цукру

За перші пʼять місяців 2024—2025 маркетингового року (вересень 2024 — січень 2025) Україна експортувала понад 352 00 тонн цукру, що на 17% більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону.

Про це повідомила пресслужба Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор».

В асоціації підкреслили, що весь обсяг поставок був спрямований на світовий ринок. Для порівняння, у вересні 2023 — січні 2024 років на глобальний ринок припадало лише 9,5% експорту цукру.

Якщо вам не вистачає грошей, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

«Значне зростання частки світового ринку є результатом успішних зусиль українських цукровиків у пошуку альтернативних ринків збуту через обмеження, запроваджені ЄС щодо українського цукру», — пояснили в асоціації.

Основн інапрямки експорту українського цукру:

Туреччина (19% загального обсягу),

Лівія,

Сомалі,

Шрі-Ланка

Північна Македонія.

З 1 січня 2025 року можливість експорту цукру з України до країн ЄС відновилася, тож за перших п’ять місяців цього року українські виробники зможуть експортувати до ЄС 107,3 тис. т цукру.

За оціночними даними, торік загальний обсяг виробництва цукру в Україні становив 1,8 млн т, водночас обсяг внутрішнього ринку наразі оцінюється в 900 тис. т на рік.

😎 Ми запускаємо невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та потреби. Це допоможе нам краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.