Україна почне експортувати електроенергію до Молдови — Finance.ua

Україна почне експортувати електроенергію до Молдови

Вчора 10:15 — Енергетика

Укргідроенерго та молдавська компанія ENERGOCOM уклали контракт на експорт електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба «Укргідроенерго»

«Між найбільшою гідрогенеруючою компанією країни та АТ „ENERGOCOM“ (Молдова) було укладено експортний контракт з продажу електричної енергії. Щодня Укргідроенерго на добових аукціонах з доступу до міждержавних мереж здійснює купівлю пропускної спроможності відповідно до добового графіка продажу електричної енергії, погодженого з „Moldelectrica“ (системний оператор Молдови)», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Укренерго, продаж електроенергії проводиться відповідно до нерівномірного добового графіка, покриваючи пікове споживання та необхідні обсяги для Молдови.

Зараз взаємодія партнерів проходить відпрацювання, під час якого проводяться тестові постачання електроенергії.

Нагадаємо, раніше голова газотранспортної системи України Сергій Макогон пояснив, чому російський «Газпром» зменшив транзит газу до Європи.

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