Україна планує збудувати десять малих модульних реакторів — Finance.ua
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Україна планує збудувати десять малих модульних реакторів

Енергетика
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Україна планує до 2050 року збудувати десять малих модульних реакторів, додавши таким чином в енергосистему до 3000 МВт потужності.
Про це розповів у коментарі для програми «Енерго LIVE» керівник Енергоатому Петро Котін.
«Ми бачимо, що у нас є можливості та потреба у малих модульних реакторах на рівні до 3000 МВт», — сказав він і додав, що Україні потрібно буде побудувати 10 таких об’єктів.
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Енергоатом уже має низку домовленостей із провідними розробниками малих модульних реакторів, зокрема з компанією Holtec International.
За словами Котіна, чимало компаній у світі займаються розробкою ММР, що свідчить про розвиток атомних технологій.
Водночас керівник Енергоатому зазначив, що не може точно сказати, наскільки безпечною є експлуатація малих модульних реакторів в умовах повномасштабної війни, однак, як стверджують розробники, ці об’єкти є більш безпечними та меншими за розміром, ніж великі атомні реактори, а також можуть працювати там, де взагалі немає мережі.
За матеріалами:
Espreso.tv
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