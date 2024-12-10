Україна планує збудувати десять малих модульних реакторів — Finance.ua

Україна планує збудувати десять малих модульних реакторів Сьогодні 05:38 — Енергетика

Україна планує до 2050 року збудувати десять малих модульних реакторів, додавши таким чином в енергосистему до 3000 МВт потужності.

Про це розповів у коментарі для програми « Енерго LIVE » керівник Енергоатому Петро Котін.

«Ми бачимо, що у нас є можливості та потреба у малих модульних реакторах на рівні до 3000 МВт», — сказав він і додав, що Україні потрібно буде побудувати 10 таких об’єктів.

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Енергоатом уже має низку домовленостей із провідними розробниками малих модульних реакторів, зокрема з компанією Holtec International.

За словами Котіна, чимало компаній у світі займаються розробкою ММР, що свідчить про розвиток атомних технологій.

Водночас керівник Енергоатому зазначив, що не може точно сказати, наскільки безпечною є експлуатація малих модульних реакторів в умовах повномасштабної війни, однак, як стверджують розробники, ці об’єкти є більш безпечними та меншими за розміром, ніж великі атомні реактори, а також можуть працювати там, де взагалі немає мережі.

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