Україна отримає в кредит 500 млн канадських доларів — Finance.ua
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Україна отримає в кредит 500 млн канадських доларів

Вчора 11:12Казна та Політика
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Україна отримає в кредит 500 млн канадських доларівУкраїна отримає в кредит 500 млн канадських доларів
Міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду з урядом Канади про надання Україні кредиту на суму 500 млн канадських доларів (близько $400 млн).
Про це повідомила прес-служба Мінфіну.
Вказано, що кредит буде надано на пільгових умовах з терміном погашення 10 років.
Як зазначив Марченко, таке рішення є «не лише своєчасним внеском на підтримку фінансової стабільності України, а й допомогою, що наближає перемогу України над агресором».
У Мінфіні запевнили, що кошти буде використано для забезпечення фінансування пріоритетних витрат держави.
Раніше повідомлялося, що Канада посилить фінансову підтримку України. У канадському бюджеті на 2022-23 роки передбачено виділення Україні 1,5 млрд доларів на купівлю зброї та відновлення економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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