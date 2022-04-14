Україна отримає в кредит 500 млн канадських доларів — Finance.ua

Україна отримає в кредит 500 млн канадських доларів

Вчора 11:12 — Казна та Політика

Україна отримає в кредит 500 млн канадських доларів

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду з урядом Канади про надання Україні кредиту на суму 500 млн канадських доларів (близько $400 млн).

Про це повідомила прес-служба Мінфіну.

Вказано, що кредит буде надано на пільгових умовах з терміном погашення 10 років.

Як зазначив Марченко, таке рішення є «не лише своєчасним внеском на підтримку фінансової стабільності України, а й допомогою, що наближає перемогу України над агресором».

У Мінфіні запевнили, що кошти буде використано для забезпечення фінансування пріоритетних витрат держави.

Раніше повідомлялося, що Канада посилить фінансову підтримку України. У канадському бюджеті на 2022-23 роки передбачено виділення Україні 1,5 млрд доларів на купівлю зброї та відновлення економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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