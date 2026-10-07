Україна отримає окрему дорожню карту щодо вступу до ЄС

Європейський Союз планує представити орієнтовні дорожні карти для чотирьох країн-кандидатів, які досягли найбільшого прогресу на шляху до вступу. Серед них — Чорногорія, Албанія, Молдова та Україна. Водночас українська дорожня карта відрізнятиметься від документів для інших країн через війну.

Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє Суспільне.

ЄС готує дорожні карти для чотирьох країн

За словами Кос, ЄС планує представити дорожні карти 28 жовтня разом зі звітами щодо розширення.

«Готуємо дорожні карти для 4 найбільш просунутих країн-кандидатів. Ми визначили чотирьох лідерів: Чорногорію, Албанію, Молдову та Україну. Протягом останніх років ці країни продемонстрували значний прогрес у плані готовності. У звітах щодо розширення, опублікованих наприкінці жовтня, 28 жовтня, ми маємо намір представити орієнтовні дорожні карти для цих країн», — сказала Кос.

За її словами, ЄС прагне допомогти цим країнам-кандидатам зберегти темп реформ, тож дорожні карти визначать наступні кроки. Зокрема, вони міститимуть орієнтовні терміни та конкретні завдання, які необхідно виконати.

«Це забезпечить нам більшу передбачуваність щодо вступу. Важливо, що цей шлях і надалі базуватиметься на індивідуальних досягненнях країн-кандидатів», — зазначила єврокомісарка.

Українська дорожня карта буде іншою

Водночас Кос зауважила, що ситуація в Україні суттєво відрізняється від інших країн четвірки через війну. За її словами, робота над українською дорожньою картою ще триває, і вона «буде дещо іншою».

«Що ближче ми підходимо до завершення процесу вступу або що більше кроків зроблено в рамках технічних переговорів, таких як відкриття кластерів, а потім досягнення маяків і згодом закриття розділів, то простіше буде визначити, як саме вся ситуація (війна. — Ред.) буде відображена в умовах у договорі про вступ, як це буде виглядати. Я сподіваюся, що війна в Україні незабаром закінчиться. Я справді цього бажаю», — зазначила Кос.

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Єврокомісарка додала, що наразі Україна працює у трьох напрямах одночасно. Перший — це боротьба за виживання, другий — інтеграційний процес і виконання вимог ЄС, а третій — реалізація реформ.