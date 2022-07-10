Україна отримає грант на 1,7 мільярда доларів — Finance.ua

Україна отримає грант на 1,7 мільярда доларів Вчора 16:12 — Казна та Політика

Україна отримає 1,7 мільярдів доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

«Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР», — заявив він.

Кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, Європейська комісія анонсувала виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро, а Норвегія пообіцяла надати приблизно таку ж суму допомоги до кінця 2022 або початку 2023 року.

Економічна Правда За матеріалами:

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