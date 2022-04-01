Україна отримає фінансову підтримку: які країни та як допомагатимуть — Finance.ua
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Україна отримає фінансову підтримку: які країни та як допомагатимуть

Вчора 09:01Казна та Політика
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Україна отримає фінансову підтримку: які країни та як допомагатимутьУкраїна отримає фінансову підтримку: які країни та як допомагатимуть
Україна найближчим часом має отримати нову фінансову допомогу від Норвегії, Франції, Європейського Союзу та США.
Про це під час свого відеозвернення заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Світ продовжує підтримувати Україну. Вчора мав розмову з прем’єр-міністрами Польщі та Норвегії. Вдячний за підтримку. Норвегія виділяє 20 мільйонів до бюджету, щоб уряд розподілив їх на важливі програми. До цього Норвегія також виділила 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Рада міністрів Польщі ухвалила положення, яке передбачає блокування імпорту вугілля з Росії на національному рівні. Крім того, країна планує відмовитися від російської нафти вже цього року», — сказав він.
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За його словами, також є домовленість з Францією на 300 млн євро і з Європейським союзом, який має виділити Україні грант в 120 млн євро. Ці кошти також напряму мають піти до держбюджету.
Також він нагадав, що Президент Володимир Зеленський 30 березня домовився про виділення Україні 500 мільйонів доларів в якості прямої бюджетної допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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