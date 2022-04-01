Україна отримає фінансову підтримку: які країни та як допомагатимуть — Finance.ua

Україна отримає фінансову підтримку: які країни та як допомагатимуть
Україна найближчим часом має отримати нову фінансову допомогу від Норвегії, Франції, Європейського Союзу та США.
Про це під час свого відеозвернення заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Світ продовжує підтримувати Україну. Вчора мав розмову з прем’єр-міністрами Польщі та Норвегії. Вдячний за підтримку. Норвегія виділяє 20 мільйонів до бюджету, щоб уряд розподілив їх на важливі програми. До цього Норвегія також виділила 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Рада міністрів Польщі ухвалила положення, яке передбачає блокування імпорту вугілля з Росії на національному рівні. Крім того, країна планує відмовитися від російської нафти вже цього року», — сказав він.