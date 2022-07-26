Україна отримає EUR7,4 млн від KfW для пільгового кредитування МСП — Finance.ua
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Україна отримає EUR7,4 млн від KfW для пільгового кредитування МСП

Кредит&Депозит
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Німецька Кредитна установа для відновлення (KfW) надасть EUR7 млн кредит, підтриманий EUR0,4 млн грантом на реалізацію проєкту «Рефінансування енергоефективних інвестицій малих і середніх підприємств (МСП) України через фінансовий сектор», йдеться в повідомленні Мінфіну.
Відповідно до нього, відповідну угоду підписали у понеділок міністр фінансів України Сергій Марченко, виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон та директор KfW у регіоні Південно-Східної Європи та Туреччини Клаус Мюллер.
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Проєкт фінансується урядом Німеччини, уточнюється в повідомленні, і є продовженням спільного з KfW проєкту «Підтримка малих і середніх підприємств», реалізація якого дозволила створити систему кредитування МСП у національній валюті завдяки фінансовій допомозі ЄС на компенсацію збитків від курсової різниці та профінансувати МСП на загальну суму понад 1 млрд гривень.
Кредит залучається урядом України на 30 років із 10-річним пільговим періодом.
Залучені кредитні кошти будуть направлені Фондом розвитку підприємництва через банки-партнери на фінансування МСП у національній валюті, що сприятиме підтримці ліквідності фінансових установ та дозволить МСП здійснювати інвестиції в енергоефективні заходи в умовах воєнного стану.
Укладання Угоди про кредит та грант у рамках проєкту здійснюється відповідно до українсько-німецької міжурядової угоди про фінансову співпрацю (асигнування 2012–2019 років) від 17 грудня 2020 року, ратифіковану законом від 15 червня 2021 року

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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