Україна отримала від німецького KfW €150 млн для фінансування соціальних витрат — Finance.ua

Україна отримала від німецького KfW €150 млн для фінансування соціальних витрат

Вчора 21:52 — Казна та Політика

Україна отримала від німецького KfW €150 млн для фінансування соціальних витрат

Україна отримала від німецького державного банку Кредитна установа для відновлення (KfW) 150 млн євро для фінансування соціальних витрат.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

«До державного бюджету України було перераховано черговий кредит від Кредитної установи для відновлення (KfW) в обсязі 150 млн євро», — йдеться у ньому.

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Ці кредитні кошти були надані як співфінансування Додаткового фінансування позики на політику розвитку в умовах надзвичайної економічної ситуації Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Залучені кошти будуть спрямовані на соціальні витрати та витрати у сфері освіти та охорони здоров’я.

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