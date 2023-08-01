Україна отримала 508 систем Tesla Powerwall для зберігання електроенергії — Finance.ua

Україна отримала 508 систем Tesla Powerwall для зберігання електроенергії Сьогодні 13:33 — Енергетика

Україна отримала 508 систем Tesla Powerwall для зберігання електроенергії

Україна отримала від міжнародних партнерів 508 систем зберігання енергії Tesla Powerwall. Вони дозволять забезпечити об'єкти критичної та соціальної інфраструктури електрикою під час можливих відключень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Tesla Powerwall — це ще одне ефективне рішення в умовах енергетичного терору росії. Вони допоможуть забезпечити резервну електроенергію там, де це найбільш потрібно. Тому навіть в умовах відключення світла критична інфраструктура продовжить працювати, лікарі зможуть далі рятувати життя, вчителі — проводити уроки, а українці — залишатися на зв’язку з рідними», — зазначив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте також Tesla звинуватили у навмисному завищенні запасу ходу своїх електромобілів при повній зарядці

Системи Powerwall працюють за принципом павербанка: заряджаються від електроенергії та тримають заряд 12−14 годин. Вони можуть працювати разом із сонячними панелями та заряджатися від сонця.

Як повідомлялось, Україна вже має досвід використання Tesla Powerwall. Понад рік тому від партнерів надійшло близько 50 таких систем. Системи працюють у лікарнях, амбулаторіях на деокупованих територіях, а також допомагають зберігати інтернет та зв’язок у прифронтових містах Донеччини і Миколаївщини.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.