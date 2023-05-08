Україна отримала 189 млн євро від Світового банку — Finance.ua

Україна отримала 189 млн євро від Світового банку Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Україна отримала 189 млн євро від Світового банку

До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Зазначену позику надано в рамках Угоди про фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР).

Строк погашення кредиту — 10 років з 4-річним пільговим періодом.

Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року.

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