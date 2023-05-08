Україна отримала 189 млн євро від Світового банку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримала 189 млн євро від Світового банку

Казна та Політика
14
Україна отримала 189 млн євро від Світового банку
Україна отримала 189 млн євро від Світового банку
До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
«Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Читайте також
Зазначену позику надано в рамках Угоди про фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР).
Строк погашення кредиту — 10 років з 4-річним пільговим періодом.
Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.