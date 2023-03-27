Україна отримала 1,32 млрд гривень від продажу арештованого аміаку, який належав росіянам — Finance.ua
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Україна отримала 1,32 млрд гривень від продажу арештованого аміаку, який належав росіянам

Казна та Політика
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Україна отримала 1,32 млрд гривень від продажу арештованого аміаку, який належав росіянам
Україна отримала 1,32 млрд гривень від продажу арештованого аміаку, який належав росіянам, Зображення: БЕБ
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало російський аміак, який був арештований співробітниками Бюро економічної безпеки України.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Цей аміак належить компаніям та фізичним особам з росії. Майно було заарештовано щоб запобігти продажу та виведення цих актів за кордон. Крайню партію російського аміаку реалізували за 254 млн грн.
За результатами продажу п’яти партій аміаку вагою близько 42 тис. тонн, АРМА отримало понад 1,32 мільярда гривень.
«З метою максимально швидкого перерахування цих коштів для потреб ЗСУ, за погодженням з урядом, вони перераховуються на придбання військових облігацій. Спільними зусиллями забезпечуємо фінансування та підтримку ЗСУ. Разом наближаємо нашу перемогу над російським агресором», — зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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