Україна не зможе повністю відмовитися від російського 1С ще кілька років — Мінцифри — Finance.ua
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Україна не зможе повністю відмовитися від російського 1С ще кілька років — Мінцифри

Технології&Авто
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Україна не зможе повністю відмовитися від російського 1С ще кілька років — Мінцифри
Україна не зможе повністю відмовитися від російського 1С ще кілька років — Мінцифри
Проблема використання російського програмного забезпечення «1С», ймовірно, існуватиме ще кілька років, але ринок врегулює її сам.
Про це йшлося під час економічного форуму «Ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України».
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Зокрема, такий прогноз у ході форуму озвучив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, українському бізнесу та державному сектору знадобиться декілька років для повного подолання залежності від пов’язаних із російськими розробниками системних продуктів, таких як «1С», і переходу на українські та міжнародні аналоги.
«Ринкова економіка має все вирівняти, і вона вже це вирівнює. Щодня з’являються нові українські компанії, які починають на ринку займати свою нішу», — сказав він.
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Віцепрем'єр зазначив, що державний сектор наразі активно замінює старий софт, який українські компанії адмініструють.
«Сформовано певну політику, яка реалізується. Я думаю, що через декілька років цієї проблеми не буде», — зазначив він.
Зі свого боку голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев констатував, що на сьогодні понад 90% бізнесу так чи інакше користуються російським ПЗ «1С».
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«Рішення заборонити на державному рівні „1С“, напевно, буде популярним у соцмережах протягом одного дня, однак потягне за собою суттєві витрати бізнесу. З ким я не спілкувався б кулуарно, у всіх неоднозначне сприйняття. Тому це дуже складне рішення. У мене немає відповіді на це запитання», — сказав Гетманцев про можливість одномоментної повної відмови від «1С».

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За матеріалами:
Економічна Правда
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