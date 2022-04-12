Україна націоналізує 10 російських кораблів — Finance.ua

Слідчі ДБР, за сприяння Морської охорони Держприкордонслужби, завадили виведенню восьми російських вантажних суден і двох танкерів, які перебували в акваторії порту в Одеській області на профілактичних ремонтних роботах. Кораблі були задіяні у логістичних операціях рф в акваторії Чорного моря та Дунаю.
Власники намагались незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни «прописки». Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками, ця сума занижена щонайменше у 5 разів.
Працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації.