Україна націоналізує 10 російських кораблів — Finance.ua

Україна націоналізує 10 російських кораблів

Вчора 12:45 — Казна та Політика

Державне бюро розслідувань завадило виведенню з України російськими підприємцями 10 суден реальною вартістю понад мільярд гривень.

Про це ДБР повідомляє у Телеграмі.

Слідчі ДБР, за сприяння Морської охорони Держприкордонслужби, завадили виведенню восьми російських вантажних суден і двох танкерів, які перебували в акваторії порту в Одеській області на профілактичних ремонтних роботах. Кораблі були задіяні у логістичних операціях рф в акваторії Чорного моря та Дунаю.

Власники намагались незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни «прописки». Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками, ця сума занижена щонайменше у 5 разів.

Працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації.

Фото: ДБР

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