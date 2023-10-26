Україна може залучити до $130 млрд приватних коштів на відбудову: у Світовому банку розповіли, як цього досягти — Finance.ua

Україна може залучити до $130 млрд приватних коштів на відбудову: у Світовому банку розповіли, як цього досягти Вчора 12:00 — Казна та Політика

Україна може залучити до $130 млрд приватних коштів на відбудову: у Світовому банку розповіли, як цього досягти

Ключові реформи можуть допомогти Україні залучити до 130 мільярдів доларів приватного фінансування на потреби відновлення.

Про це свідчать дані звіту IFC та Світового банку «Можливості залучення приватного сектора до зеленої та сталої відбудови України».

Друга Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA2), проведена в березні цьогоріч визначила, що відбудова України потребуватиме інвестицій на суму 411 млрд дол.

При сценарії «без реформ», який передбачає продовження динаміки економічного розвитку, яка спостерігалась до початку великої війни, сума залучених приватних інвестицій оцінюється у понад 73 млрд дол, або 18% від потреб у інвестиціях, визначених у Світовим банком.

За умовами сценарію, коли український уряд прискорює економічні реформи, врегульовує галузеві потреби та поглиблює європейську інтеграцію, Україна могла б побачити надходження в країну інвестицій приватного сектору в розмірі майже 130 млрд дол. Ця сума могла б покрити близько однієї третини потреб, визначених у RDNA2.

Зазначається, що також реформи допомогли б відкрити шлях для додаткових інвестицій приватного сектору ще на 282 млрд дол, які б могли прискорити подальший розвиток України.

У своєму звіті IFC та Світовий банк визначили реформи, які мають найбільший потенціал досягнення сталого та стійкого відновлення, у таких галузях економіки:

Сільське господарство — завершення земельної та іригаційної реформ і зміцнення інституцій, розширення доступу до доступного фінансування, та створення сприятливих умов для запровадження кліматично-оптимізованих аграрних технологій могло б привабити приватних інвестицій на суму 30 млрд дол.

Ці інвестиції могли би повністю покрити потреби сектору на відновлення. Реформи у секторі харчових продуктів та напоїв могли б згенерувати ще 16 млрд дол інвестицій.

Транспорт та логістика — державні інвестиції та реформування державної політики могли б дати можливість приватному сектору покрити потреби на відновленні на суму близько 7 млрд дол та відкрити додаткові інвестиційні можливості для приватного сектору ще на 41 млрд дол. Енергетика та видобувна галузь — реформування державної політики в цих галузях могли б створити умови для інвестицій приватного сектору в розмірі 36 млрд дол на відновлення, а також згенерувати додаткові інвестиційні можливості на суму 132 млрд дол. Житло — завдяки впровадженню реформ державної політики, фінансовій допомозі та посиленню співпраці з регіональними забудовниками та фінустановами, обсяг інвестицій з боку домогосподарств може перевищити 30 млрд дол. А також згенерувати інвестиційні можливості на суму 60 млрд дол, що виходитимуть за межі потреб у відновленні.

IFC та Світовий банк наголошують, що зазначені реформи, поєднані із ефективним макроекономічним управлінням, сприятливою для торгівлі та інвестицій державною політикою та використанням інструментів пом’якшення ризиків, мають надважливе значення для стимулювання припливу приватного капіталу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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