Україна може виробляти з відходів до 10 млрд кубометрів біогазу на рік — Finance.ua

Україна може виробляти з відходів до 10 млрд кубометрів біогазу на рік Сьогодні 07:04 — Енергетика

Україна може виробляти з відходів до 10 млрд кубометрів біогазу на рік

Потенційно Україна може щороку виготовляти до 10 мільярдів кубометрів біогазу, але для цього потрібні багатомільярдні інвестиції.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він назвав виготовлення біоетанолу та біогазу одним із важливих напрямів переробки агропродукції, за якими співпраця України та ЄС може бути особливо ефективною.

«В Україні з наявних (умовно) відходів — тобто гною, соломи, харчових решток — потенційно можна виробляти до 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Таким чином, виготовляючи ресурс для власних потреб, можемо сприяти енергетичній безпеці України та європейських держав. Але йдеться про доволі значну „стартову“ інвестицію — 20 чи й більше мільярдів доларів», — констатував Висоцький.

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У світі також швидкими темпами — 3−5% на рік — зростає споживання амінокислот, дріжджів, різних рослинних білків. Попит на цьому ринку значно більший, ніж пропозиція. Розвиваючи цей напрям, ми не виштовхуватимемо із ринку європейських колег, а просто задовольнятимемо світову потребу, зазначив він.

«В Європейському союзі, щоб налагодити таке глибоке виробництво, треба від 7 до 10 років узгоджень і дозвільних процедур. До того ж, вільних майданчиків з усіма умовами для розміщення в Європі обмаль. А ми готові демонструвати, що в Україні, по-перше, багато можливостей для такого виробництва. І завдяки останнім регуляторним спрощенням дозвільні процедури вдалося скоротити якщо не до тижнів, то до місяців, а не розтягувати на роки. Тобто, до нас можна швидко заходити з інвестиціями й заповнювати потреби ринків, які так стрімко зростають», — переконаний очільник Мінагрополітики.

Те ж, за його словами, стосується й виробництва органічної агропродукції. Для того, щоб її вирощувати, потрібні великі території, де можна було б облаштувати захисні зони, обмежити сторонній доступ тощо.

Укрінформ За матеріалами:

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